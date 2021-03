Đoàn công tác theo Quyết định số 198 của BTV Tỉnh ủy làm việc tại Vị Xuyên

BHG - Chiều 26.3, Đoàn công tác theo Quyết định số 198 của BTV Tỉnh ủy theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã có buổi làm việc tại huyện Vị Xuyên, nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT-XH, AN-QP quý I.2021. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại buổi làm việc.

Trong quý I, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt “nhiệm vụ kép” trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và phát triển KT-XH. Qua đó đã đạt được những kết quả khả quan như: Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt và vượt kế hoạch; diện tích cây trồng thế mạnh được duy trì, phát triển và chăm sóc tốt; tổng đàn gia súc, gia cầm giữ mức ổn định; chương trình cải tạo vườn tạp và chương trình OCOP được tích cực triển khai thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước, ước đạt gần 281 tỷ đồng; thu thuế và phí đạt trên 34 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 1.137 lao động, đạt 56,23% kế hoạch tỉnh giao. Công tác bầu cử được triển khai các bước theo đúng lịch trình thời gian.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị huyện Vị Xuyên cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý đất đai; phải có tầm nhìn trong tương lai về quy hoạch đô thị, kết cấu hạ tầng; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tăng cường nắm bắt tình hình và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn và tiết kiệm; vận động người dân đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, rà soát và nắm rõ các loại rừng trên địa bàn; giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đến Thủy điện Sông Lô 2 và cẩn trọng đánh giá tác động của Dự án Thủy điện Sông Lô 3 tại khu vực dự kiến xây dựng; huy động mọi nguồn lực tập trung làm đường bê tông theo kế hoạch; giải ngân các nguồn vốn theo đúng tiến độ của tỉnh; phát huy thế mạnh của huyện, đẩy mạnh quảng bá du lịch tâm linh và xây dựng tour, tuyến du lịch khám phá, trải nghiệm trên địa bàn; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin, ảnh: Ngọc Thơ (Vị Xuyên)