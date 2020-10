Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

BHG - Ngày 26.10, Quốc hội khóa XIV tiếp tục tuần làm việc thứ 2, đợt 1 Kỳ họp thứ 10. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách; các ĐBQH khóa XIV của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Trong chương trình làm việc, Quốc hội nghe Bộ Công an báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; báo cáo công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; báo cáo công tác thi hành án và phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Thảo luận về các báo cáo, đồng chí Vương Ngọc Hà cho rằng: Cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và Luật Hòa giải ở cơ sở tới nhân dân của lực lượng công an chính quy ở cơ sở, bởi đây là lực lượng được đào tạo bài bản, nắm chắc địa bàn, có kiến thức pháp luật, không mất nhiều kinh phí, công sức tập huấn… Vì vậy, Bộ Công an và Bộ Tư pháp cần trao đổi, có cơ chế giao nhiệm vụ cho lực lượng công an chính quy khi về xã.

Vấn đề thứ 2, để phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước, các bộ, ngành cần rà soát các quy định quản lý trong lĩnh vực và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của địa phương, cần tính đến các quy định rất cụ thể để cán bộ, người dân biết trách nhiệm trong giám sát; các cơ quan quản lý tại địa phương tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả công tác giám sát của nhân dân.

Cuối cùng, đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục ưu tiên chỉ đạo, tăng cường nhân lực, vật lực kiểm soát các khu vực biên giới, nhất là lắp đặt các trang thiết bị hỗ trợ và đầu tư các chốt cứng của biên phòng.

Tin, ảnh: Duy Tuấn