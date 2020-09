Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của năm

BHG - Ngày 24.9, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 9 theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH 9 tháng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; xem xét, cho ý kiến vào tờ trình của các sở, ngành. Dự phiên họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban ngành thành viên UBND tỉnh.

Toàn cảnh Phiên họp.

9 tháng năm, KT-XH của tỉnh chịu tác động và ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid-19; thiên tai gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trong số 24/43 chỉ tiêu đánh giá thường kỳ, có 3 chỉ tiêu đạt trên 100%; 13 chỉ tiêu đạt 90 - 100%; 2 chỉ tiêu đạt 70 - 90%; 3 chỉ tiêu đạt 50 - 70% và 3 chỉ tiêu dưới 50%. Các địa phương duy trì ổn định diện tích cây lương thực, chủ động thực hiện giải pháp tăng tiêu chí NTM, đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án, chương trình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; đã thực hiện được 284 km đường bê tông các loại, xây dựng được trên 6.600 công trình vệ sinh, bể nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 4.100 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 5,15% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 7.800 tỷ đồng. Doanh thu du lịch đạt 648,5 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 1.500 tỷ đồng, bằng 81,3% kế hoạch T.Ư giao và 61,7% kế hoạch tỉnh giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm. Toàn tỉnh khởi công xây dựng nhà ở cho 3.336 hộ, vượt mục tiêu đề ra…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Các ngành cần xây dựng dự báo tình hình chung trong 3 tháng cuối năm để có quyết tâm thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch; rà soát chỉ tiêu, mức độ hoàn thành để xây dựng kế hoạch cho năm 2021 và giai đoạn tiếp theo. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường phòng, chống, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai; quan tâm cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh cũng như các chương trình khởi nghiệp, quy hoạch cấp tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Tài chính tiếp tục triển khai giải pháp thu ngân sách đảm bảo đúng kế hoạch; các ngành chuyên môn và các địa phương cần triển khai tốt kế hoạch sản xuất cây vụ Đông, phòng, chống, đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu NTM theo kế hoạch; chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của năm.

Đồng chí Hoàng A Chinh, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thảo luận tại phiên họp.

Phiên họp dành nhiều thời gian xem xét, cho ý kiến vào một số tờ trình của Ban Tổ chức – Nội vụ gồm: Ban hành quyết định phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế hạng IV lên hạng III; dự thảo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Hội quần chúng trong tình hình mới; phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên hạng IV lên hạng III thuộc UBND thành phố Hà Giang; Tờ trình của Sở Công thương ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT thảo luận tại phiên họp.

Tin, ảnh: PHI ANH