BHG - Sáng 25.9, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN – QP trong 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự hội nghị có lãnh đạo Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ 2.

9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với tinh thần quyết tâm, chủ động, BTV Huyện ủy Xín Mần đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong số 20 chỉ tiêu tỉnh giao có 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 55 chỉ tiêu huyện giao có 15 chỉ tiêu đạt và vượt. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 38 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ, đạt 57,1% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 44.200 tấn. Chương trình xây dựng Nông thôn mới huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao nhân dân. Triển khai xây dựng 549 ngôi nhà cho người có công, CCB nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm; AN - QP được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH tại địa phương. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như: Triển khai sản xuất cây vụ Đông; chuẩn bị tốt phương án phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm; quyết liệt pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn châu Phi. Huy động các nguồn lực xây dựng xã Bản Ngò đạt chuẩn Nông thôn mới; thực hiện tốt công tác giải ngân các nguồn vốn theo đúng tiến độ...

Hội nghị cũng đã thông qua Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện Xín Mần khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVIII.

Tin, ảnh: Văn Long