Họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2020

BHG - Sáng 12.6, UBND tỉnh tổ chức Họp Ban chỉ đạo (BCĐ) thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh năm 2020. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi cấp tỉnh năm 2020 chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên trong BCĐ thi cấp tỉnh năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị BCĐ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh năm 2020.

Tại hội nghị, đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập BCĐ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh năm 2020, gồm 37 thành viên. Đồng thời, Sở GD&ĐT báo cáo công tác tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 và thông qua dự thảo kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT của BCĐ thi cấp tỉnh năm 2020. Theo đó, tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì với 29 điểm thi, 283 phòng thi. Tổng số thí sinh dự kiến đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 6.491 thí sinh. Trong đó, có 4.920 thí sinh đang theo học lớp 12 và 1.571 thí sinh tự do, tăng 1.338 thí sinh so với năm 2019. Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới, các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra được chú trọng ở mức cao nhất, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức trong 2 ngày từ 9 - 10.8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh, Trưởng BCĐ thi cấp tỉnh năm 2020 phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung như: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho việc sao in đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, bảo vệ điểm thi; xây dựng mức hỗ trợ kinh phí đối với các điểm thi, hỗ trợ thí sinh trong thời gian thi; huy động nhân sự cho kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng để chủ động xử lý kịp thời nếu thiên tai bất thường xảy ra, đưa thí sinh đến điểm thi an toàn; xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức kỳ thi; đảm bảo tuyên truyền, thông tin liên lạc trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: BCĐ thi cấp tỉnh năm 2020 chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Hà Giang, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công. BCĐ thi cấp tỉnh thống nhất 29 điểm thi để triển khai các nội dung liên quan, phân công các thành viên trong BCĐ theo địa bàn điểm thi để kiểm tra, nắm bắt thông tin xuyên suốt của kỳ thi. Các cơ quan truyền thông phải tập trung tuyên truyền để toàn xã hội, các thí sinh nắm chắc về kỳ thi, nhất là những điểm mới; các trường tổ chức cho học sinh ôn thi; lựa chọn nhân sự cho các Ban Hội đồng thi phải hết sức thận trọng, nghiêm túc. Cùng với đó, các thành viên trong BCĐ tham mưu cho tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho tổ chức kỳ thi, các điều kiện đảm bảo về an ninh, an toàn, cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục đặt điểm thi; thực hiện nghiêm túc sự phân công, báo cáo kịp thời.

Tin, ảnh: MỘC LAN