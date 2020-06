Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang thảo luận về dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

BHG - Ngày 16.6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tổ chức thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Các đại biểu: Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Hầu Văn Lý, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thuộc Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã tham gia thảo luận vào dự thảo luật.

Đại biểu Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thảo luận về Luật Biên phòng Việt Nam

Theo đó, các đại biểu cho rằng, nếu giữ tên gọi của luật như dự thảo cần bố cục lại các chương, điều và chỉnh lý lại nội dung cho phù hợp hơn để tránh mâu thuẫn, chồng tréo với những quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; cân nhắc nội dung về giải thích từ ngữ đối với thuật ngữ "Biên phòng" bảo đảm thống nhất với khoản 2, 3 Điều 7; xác định rõ lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt cho thống nhất với Nghị quyết số 33, ngày 28.9.2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân...; bổ sung giải thích từ ngữ "Thế trận biên phòng toàn dân", "Thực thi nhiệm vụ biên phòng", "Quản lý bảo vệ biên giới"; xác định rõ quy định về nhiệm vụ biên phòng nói chung, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng nói riêng, để tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ, ngành khác nhau; cân nhắc làm rõ mục đích sử dụng các cụm từ "thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia" và "thực thi nhiệm vụ biên phòng" tại điểm b khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 9, đồng thời bổ sung quy định đối với "vụ việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, lực lượng nào thì do cơ quan, tổ chức, lực lượng đó chủ trì, các lực lượng khác phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật".

Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm nội dung "Phối hợp bảo vệ các công trình quan trọng về quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới" vào khoản 3 Điều 9 và giao cho Chính phủ quy định chi tiết Điều 9 để thống nhất, tránh việc một nhiệm vụ do nhiều bộ, cơ quan ngang bộ cùng thực hiện; cân nhắc đổi tên Chương IV thành "Lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ biên phòng" và bổ sung các mục riêng về từng lực lượng chuyên trách, nòng cốt như: bộ đội biên phòng; cảnh sát biển, một số đơn vị thuộc công an nhân dân; quy định cụ thể hơn quyền hạn của bộ đội biên phòng trong việc huy động người, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cân nhắc xác định rõ hơn về chủ thể biên phòng; nghiên cứu rõ hơn sự kết hợp các thế trận địa bàn biên giới cho đầy đủ, dễ xử lý các tình huống; xác định rõ thẩm quyền quyền hạn của bộ đội biên phòng trong việc chủ trì và tham gia xây dựng khu vực phòng thủ....

Tin, ảnh: Duy Tuấn - Ngọc Hà