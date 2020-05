Khánh thành Trung tâm Điều khiển từ xa và Trạm Biến áp không người trực

BHG - Ngày 12.5, tại Công ty Điện lực Hà Giang, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức khánh thành, gắn biển Trung tâm Điều khiển từ xa và Trạm Biến áp không người trực khu vực tỉnh Hà Giang – Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, khóa XXII và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020). Dự buổi lễ có các đồng chí: Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Sở Công thương, Công ty Điện lực Hà Giang, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cùng lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và lãnh đạo các sở, ngành khai trương Trung tâm Điều khiển từ xa và Trạm Biến áp không người trực khu vực tỉnh Hà Giang.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng các trung tâm điều khiển xa và các trạm biến áp không người trực trên lưới điện của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Năm 2019, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc khởi công dự án Trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực tỉnh Hà Giang, tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ đồng. Tại trung tâm điều khiển xa, dự án đầu tư lắp đặt các thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và phần mềm SCADA thu thập, giám sát, điều khiển và phân tích lưới điện tỉnh Hà Giang tại Công ty Điện lực Hà Giang. Tại các trạm biến áp, dự án đầu tư nâng cấp hệ thống thu thập dữ liệu các trạm biến áp 110 kV ở huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Xín Mần. Kết nối và chia sẻ dữ liệu về Trung tâm điều khiển xa Hà Giang, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Điều khiển từ xa và Trạm Biến áp không người trực khu vực tỉnh Hà Giang

Sau bốn tháng thi công, dự án đã hoàn thành, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 4.2020. Việc dự án đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh, góp phần nâng cao năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, đảm bảo an ninh chính trị, phát triển KT-XH tại Hà Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong những năm qua đã quan tâm đầu tư các nguồn lực cho công tác quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang; đồng thời đánh giá cao sự cố gắng của Công ty Điện lực Hà Giang và đơn vị thi công Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc, mặc dù trong thời gian cao điểm chống dịch CVID-19 nhưng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đưa vào vận hành an toàn, đúng tiến độ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh mong muốn, thời gian tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt là hệ thống điện nông thôn, đưa điện đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, vận hành lưới điện an toàn hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển KT-XH, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn Hà Giang…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ