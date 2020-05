Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 34

BHG - Ngày 8.5, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 34, đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 4 tháng đầu năm 2020. Tham dự có các đồng chí trong BTV, BCH Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Báo cáo kết quả công tác lãnh, chỉ đạo của Thường trực, BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn khẳng định: BTV Tỉnh ủy luôn chủ động, kịp thời, thường xuyên đổi mới công tác lãnh, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư và của tỉnh; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Trong phát triển KT – XH, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo sát sao công tác ứng phó, phòng, chống dịch Covid – 19; phòng, chống thiên tai, sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh việc xây dựng các quy hoạch, tiến độ đầu tư công, thu ngân sách, cải cách hành chính, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; xử lý vi phạm các dự án đầu tư…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đánh giá kết quả phát triển KT – XH 4 tháng đầu năm 2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nêu rõ: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nhất là trên địa bàn tỉnh xuất hiện ca nhiễm tại huyện Đồng Văn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội và tình hình phát triển KT – XH của tỉnh; thiên tai diễn biến bất thường, tần suất lớn gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh hoàn thành thu hoạch cây vụ Đông và tập trung sản xuất vụ Xuân; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 3.300 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 69 triệu USD, giảm 42,16 % so với cùng kỳ, đạt 16,8% kế hoạch; lượng khách du lịch đạt trên 28,7 nghìn lượt, giảm 87% so với cùng kỳ; tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt 19,1% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 634 tỷ đồng, đạt 25,4 % kế hoạch tỉnh giao; toàn tỉnh đã có 1.550 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở theo chương trình hỗ trợ của tỉnh, 186 hộ theo chương trình riêng của các huyện; thực hiện tốt công tác chăm lo, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách dịp Tết nguyên đán và triển khai chi trả hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng của dịch Covid – 19…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn báo cáo kết quả công tác lãnh, chỉ đạo của Thường trực, BTV Tỉnh ủy trong 4 tháng đầu năm.

Qua các báo cáo và gợi mở của Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo đánh giá công tác lãnh, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy; kết quả phát triển KT – XH 4 tháng đầu năm 2020 và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác lãnh, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, đối ngoại và điều tra, xử lý các vụ án nổi cộm trên địa bàn tỉnh. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung một số kết quả nổi bật của nhiệm kỳ trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng như: Đề án 1 triệu tấn xi măng, công tác thu hút đầu tư, phát triển du lịch, Chỉ thị 03 về “nói đi đôi với làm”...; đưa thêm nội dung “đột phá” vào phương châm lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; cần nhìn nhận thẳng thắn hiệu quả, hạn chế trong chỉ đạo, tham mưu và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng báo cáo tình hình triển khai xây dựng, tiếp thu Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần thứ 6).

Hội nghị cũng được nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng báo cáo tình hình triển khai xây dựng, tiếp thu Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần thứ 6); nghe quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết của T.Ư. Các đại biểu tham gia thảo luận và nghe giải trình của lãnh đạo các sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 4 tháng đầu năm; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy chế. Các đại biểu cũng được Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế AIC giới thiệu về phần mềm họp trực tuyến thông minh (IOC) được Tỉnh ủy triển khai lần đầu tại hội nghị và sẽ duy trì trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 4 tháng đầu năm.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, BTV Tỉnh ủy sẽ bổ sung, cụ thể hóa trong công tác lãnh, chỉ đạo trong thời gian tới và hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh ta là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid – 19 và thiên tai; nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, cả hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh ta đã thực hiện quyết liệt, kịp thời và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng khi có ca nhiễm 268; hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp và nhân dân ổn định sản xuất, kinh doanh…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định đồng chí Hoàng Nhị Sơn và Lại Tiến Giang tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu: Trong thời gian tới UBND tỉnh và các sở, ngành tìm giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT – XH, nhất là thu ngân sách và tốc độ tăng trưởng của tỉnh; rà soát tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách; tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ chương trình hỗ trợ nhà ở; đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; triển khai kịp thời gói hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng ảnh hưởng do dịch Covid - 19, đảm bảo công khai, minh bạch, đồng thời vận động nhân dân sử dụng kinh phí hiệu quả cho đời sống và phát triển kinh tế… UBND tỉnh cần có kịch bản chỉ đạo, điều hành sát, phù hợp, thiết thực gắn với tình hình phòng, chống dịch, phát huy những lợi thế để bứt phá; quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai các dự án; sớm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn, đồi tạp, nâng cao giá trị sản xuất; tiếp tục thực hiện xây dựng NTM gắn với chỉnh trang đô thị ngày càng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ngay từ thôn/xóm/tổ dân phố; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự an toàn giao thông; tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, nhất là công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Vàng Seo Cón và Lại Tiến Giang được bầu vào BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong chương trình hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc chỉ định đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Bí thư Huyện ủy Xín Mần và Thượng tá Lại Tiến Giang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện quy trình giới thiệu, bầu bổ sung Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với các đồng chí: Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Thượng tá Lại Tiến Giang, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Kết quả, đồng chí Vàng Seo Cón và Thượng tá Lại Tiến Giang đều có số phiếu bầu nhất trí 49/49 phiếu, đạt 100%.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Vàng Seo Cón, Lại Tiến Giang và Hoàng Nhị Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh giá cao kết quả, kinh nghiệm trong quá trình công tác của các đồng chí. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng và mong muốn các đồng chí tiếp tục cố gắng cùng tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần, trách nhiệm, đóng góp hơn nữa trí tuệ, kinh nghiệm cho BCH, BTV Tỉnh ủy, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đưa tỉnh ta ngày càng phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam; các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính quán triệt một số nghị quyết của T.Ư

Các đại biểu tham gia tập huấn phần mềm họp trực tuyến thông minh (IOC).

