BCĐ Quốc gia 515 kiểm tra dự án rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

BHG - Ngày 8.5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia 515 do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng BCĐ Quốc gia 515 làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về thực hiện Dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tham gia làm việc với đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2; về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được triển khai từ 1.3.2020; từ khi triển khai dự án, BCĐ 515 Quân khu 2 và tỉnh Hà Giang luôn bám sát tiến độ, chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị thi công rà phá bom, mìn và nhân dân địa phương để nắm bắt thông tin, tiến hành các biện pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Qua hơn 2 tháng triển khai, các lực lượng đã rà phá được 296 ha, đạt 17,2% kế hoạch; thu gom, vô hiệu quá trên 8.500 vật liệu nổ các loại bảo đảm an toàn, đúng quy định. Thu thập, xác minh 5 thông tin và đã quy tập được 7 hài cốt liệt sỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án rà phá bom, mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cho biết: Thời gian qua, tỉnh Hà Giang chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ. Riêng từ năm 2013 đến nay đã tìm kiếm, quy tập được 127 hài cốt liệt sỹ. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn: BCĐ quốc gia 515 tiếp tục kiến nghị T.Ư Đảng, các Bộ, ngành cho tỉnh Hà Giang, Quân khu 2 thực hiện Đề án rà phá bom, mìn, vật nổ thuộc vùng ô nhiễm nặng. Quan tâm hệ thống đường tuần tra biên giới góp phần bảo vệ an ninh khu vực biên giới của tỉnh nói riêng và Quân khu 2 nói chung.

Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách – Chánh văn phòng BCĐ Quốc gia 515 thảo luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm đánh giá cao sự chủ động của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và tỉnh Hà Giang trong tổ chức lực lượng, triển khai dự án rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định đây là dự án có ý nghĩa sâu sắc, to lớn về chính trị nên mong muốn các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, dò đến đâu sạch đến đó và phải đưa vào hồ sơ quản lý. Nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân mong mỏi do vậy cần tập trung lãnh đạo, chỉ huy, lực lượng khắc phục khó khăn để đảm bảo thực hiện dự án theo kế hoạch; song song là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, ưu tiên nhiệm vụ tìm kiếm, rà phá bom, mìn; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về Dự án...

Thiếu tướng Lê Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 thảo luận tại buổi làm việc.

Trước đó, Thượng tướng Lê Chiêm cùng đoàn công tác và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đài hương 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên; kiểm tra và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đội rà phá bom mìn, Lữ đoàn Công binh 543, Bộ tham mưu và Đội quy tập liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh, tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Đại diện lãnh đạo Cục Người có công – Bộ LĐTB&XH thảo luận tại buổi làm việc.

Thượng tướng Lê Chiêm cùng đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đài hương 468.

Thượng tướng Lê Chiêm cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà động viên cho cán bộ, chiến sỹ Đội rà phá bom, mìn, Lữ đoàn Công binh 543, Bộ tham mưu.

Thượng tướng Lê Chiêm cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà động viên cho cán bộ, chiến sỹ Đội quy tập liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh, tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Tin, ảnh: Phi Anh