Chi bộ 3, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy Đại hội điểm

BHG - Ngày 29.12, Chi bộ 3, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là Chi bộ được chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các chi bộ trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ 3, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy khóa mới

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ 3, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tế của đơn vị. Thực hiện tốt việc đăng ký giao ước thi đua Quyết thắng hàng năm, các đợt thi đua đột kích do đơn vị phát động. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn trong tuần tra bảo vệ biên giới; phối hợp với các lực lượng công an, quân sự địa phương; lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện tuần tra bảo vệ biên giới, bảo đảm nguyên vẹn đường biên, cột mốc. Phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới; tạo mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa 2 bên biên giới. Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; mua bán người, khai thác, vận chuyển lâm sản, pháo nổ và buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới, cửa khẩu trái phép, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Đại hội đã bầu ra Ban chỉ ủy nhiệm kỳ 2020- 2022 gồm 5 đồng chí. Sau đại hội điểm của Chi bộ 3, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chủ trì tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo các đảng bộ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội theo đúng nguyên tắc và kế hoạch đã đề ra.

Tiến Thắng