Không khí đón Giáng sinh trên thế giới

Trong đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, người dân ở nhiều nơi trên thế giới đã đón lễ Giáng sinh theo những cách riêng trong bối cảnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch COVID-19 do sự lây lan của biến thể Omicron.

Cây thông Noel được trang hoàng rực rỡ tại chợ Giáng sinh ở Poznan, Ba Lan, ngày 24/12/2021.

Đây là năm thứ 2 người dân nhiều nước phải đón Giáng sinh trong không khí trầm lắng, nhưng nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tiến hành nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết trong đại dịch và tôn vinh ngày Chúa tái sinh.

Tại Vương cung thánh đường St Peter ở tòa thánh Vatican với sự tham gia của khoảng 200 giới chức tôn giáo và 2.000 giáo dân, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi người dân trên toàn thế giới tận hưởng giá trị cuộc sống và cùng nhau đoàn kết giúp đỡ những người nghèo. Theo Giáo hoàng, con người cần loại bỏ thói ích kỷ hẹp hòi ngay trong cuộc sống thườngngày để biết trân trọng từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống và cùng nhau đẩy lùi nghèo đói, bệnh tật.

Người dân biểu diễn mừng Giáng sinh bên ngoài Nhà thờ Giáng sinh tại Bethlehem, Bờ Tây, ngày 24/12/2021.





Tại một số nước châu Âu, không khí đêm Giáng sinh đã cũng nóng lên khi nhiều người dân Đức và Tây Ban Nha xếp hàng dài tiêm chủng để được tham gia các sự kiện và có một kỳ nghỉ lễ an toàn. Mặc dù chính phủ 2 nước này không áp đặt các biện pháp phòng dịch mới ngay trong cho đêm Giáng sinh, nhưng cũng đã có những hoạt động tụ tập đông người bị hủy bỏ.

Chính phủ Đức cho biết sẽ siết chặt các biện pháp phòng dịch trước thềm Năm mới như hạn chế tụ tập quá 10 người, đóng cửa các quán rượu, câu lạc bộ và không cho khán giả đến xem các sự kiện lớn như bóng đá.

Tại thánh địa Bethlehem ở Bờ Tây nơi được cho là Chúa sinh ra đời, hàng nghìn giáo dân cũng đổ về đây để ăn mừng ngày lễ lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh cũng đã khiến nhiều người không tới được điểm đến cuối cùng, do bị chặn lại tại lối vào thành cổ. Khi chưa có đại dịch COVID-19, trung bình mỗi năm thánh địa Bethlehem đón khoảng 3 triệu khách du lịch nhưng hiện nay con số này giảm xuống chỉ còn 10.000, với một nửa là du khách quốc tế.



Trước đó tại Trung Quốc, hàng trăm giáo dân đã tập trung tại nhà thờ Thánh Joseph ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh để tham dự lễ cầu nguyện đêm Giáng sinh. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhà thờ đã áp dụng các biện pháp cân thiết, trong khi cảnh sát đảm bảo an ninh tại lối vào.

Trong khi đó ở Bắc Mỹ, 12 giờ trưa nay theo giờ Hà Nội mới là đêm Giáng sinh nhưng từ Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), các binh sĩ quân đội Mỹ và Canada đã bắt đầu theo dõi hành trình của ông già Noel qua màn hình radar. Dù chỉ là hành trình tưởng tượng song NORAD vẫn duy trì nhiệm vụ thường niên này suốt hơn 6 thập kỷ qua để tiếp nhận mọi cuộc gọi và thư của các em nhỏ trên thế giới gửi tới ông già Noel. Đây cũng là năm thứ 2 đoàn xe của ông già Noel đi phát quà cho các em nhỏ trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.



Tại Venezuela, một nhóm tình nguyện viên đã cung cấp súp nóng cho những gia đình nghèo ở thủ đô Caracas như một nghĩa cử chia sẻ khó khăn trong ngày lễ Giáng sinh. Hoạt động từ năm 2016, nhóm tình nguyện này từ nhiều năm nay luôn cung cấp thức ăn cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và người nghèo cao tuổi để giúp họ có thêm niềm vui trong dịp lễ.