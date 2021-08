Việt Nam đang vươn lên thành cường quốc kinh tế khu vực

Theo TTXVN, dựa trên phân tích của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma, bài viết cho rằng, trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch dây chuyền sản xuất và chuỗi cung ứng mang lại nhiều cơ hội cho các nước đang phát triển và hội nhập sâu rộng, các nền kinh tế Việt Nam và Ấn Độ đang vươn mình, trở thành những “con hổ mới ở châu Á”, hứa hẹn tạo sự khác biệt trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19.

Bài viết đánh giá cao những cải cách mà Chính phủ Việt Nam thực hiện, nhất là chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trích dẫn số liệu của Bộ Công thương, bài báo nêu rõ, dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch, xuất khẩu của Việt Nam vẫn ghi nhận kết quả tích cực.

Trong khi đó, dẫn số liệu thống kê mới nhất về thương mại thế giới năm 2021, do Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) công bố, bài viết trên trang fashionunited.de cho biết, Việt Nam đã trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Bài viết nêu rõ, Việt Nam đã tìm cách đa dạng hóa sản xuất, không chỉ là hàng may mặc thời trang giá rẻ, mà cả quần áo và phụ kiện tầm trung và cao cấp. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) giúp thúc đẩy đáng kể xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu.