Triển khai hộ chiếu vaccine tại Mỹ gặp trở ngại

Bà Jen Psaki - Thư ký báo chí Nhà Trắng nói: "Chúng tôi mong đợi hộ chiếu vaccine, hay bất cứ tên gọi nào khác mà bạn muốn được thúc đẩy bởi khu vực tư nhân. Sẽ không có cơ sở dữ liệu tiêm chủng liên bang chung hay yêu cầu bắt buộc tất cả mọi người phải có chứng nhận tiêm chủng".

Hiện nay, những tiếng nói ủng hộ cho rằng hộ chiếu vaccine là an toàn và giúp thúc đẩy quá trình mở cửa xã hội, cũng như phục hồi du lịch. Do đó, Tháng 3 năm nay, New York trở thành bang đầu tiên ở Mỹ triển khai chứng nhận y tế kỹ thuật số giúp xác minh kết quả xét nghiệm và chứng minh tình trạng tiêm chủng. Một số hãng hàng không như Virgin Atlantic của Mỹ cũng sử dụng ứng dụng y tế điện tử Common Pass để xác minh kết quả xét nghiệm COVID-19 của hành khách trước khi lên máy bay.