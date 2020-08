Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ điện đàm lần chót với Tổng thống Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người vừa tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe, dự kiến sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào 31/8 tới đây.Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người vừa tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe, dự kiến sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào 31/8 tới đây.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa: Reuters

Nội dung cuộc điện đàm tập trung vào việc thông báo lý do ông Abe đột ngột từ chức vì lý do sức khỏe, đồng thời, dự kiến, ông Abe sẽ truyền đạt tới Tổng thống Mỹ Donald Trump việc sẽ không thể tham gia Hội nghị G7 tổ chức tại Mỹ hiện đang bị hoãn do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, cuộc điện đàm này còn khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ là trụ cột của ngoại giao Nhật Bản, và quan hệ này sẽ không hề thay đổi ngay cả khi chính quyền có thay đổi.

Trước đó, vào chiều ngày 28/8, Thủ tướng Abe Shinzo đã tổ chức họp báo và tuyên bố từ chức vì tái phát bệnh. Ông Abe đã trở thành Thủ tướng tại nhiệm liên tục lâu nhất của Nhật Bản, có đóng góp lớn trong củng cố tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ.

Sau khi ông Abe tuyên bố từ chức, hầu hết các hãng truyền thông lớn của Mỹ đều trích dẫn thông tin này. Tờ New York Times đánh giá rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên tiến hành hội đàm với Thủ tướng Abe Shinzo, tạo nên mối quan hệ cá nhân tin tưởng thông qua sở thích chơi golf. Tại Mỹ, quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo này được đánh giá là tốt nhất trong mối quan hệ của các nhà lãnh đạo các nước. Hơn thế nữa, chính phủ Mỹ coi Nhật Bản là nước đồng minh có vị trí quan trọng nhất tại Châu Á, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng, do đó, Mỹ lại càng coi trọng hợp tác với Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ thường lắng nghe những ý kiến của Thủ tướng Abe trong vấn đề an ninh của khu vực Châu Á. Do đó, việc ông Abe từ nhiệm sẽ gây ảnh hưởng nhất định trong chính sách ngoại giao Châu Á của chính quyền Tổng thống Donald Trump./.

Theo vov.vn