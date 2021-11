Tìm chủ sở hữu tang vật vi phạm hành chính

BHG - Ngày 25.10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính tại điểm giao dịch số 33, Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong - chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ tại số 143, đường Nguyễn Thái Học, tổ 22, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang. Kết quả khám đồ vật phát hiện bưu kiện có mã số 842118840523, bên trong chứa 250 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu NO.555 BLEND NO.555 GOLD. Đến nay đã hết thời hạn tạm giữ tang vật theo quy định nhưng chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp.

Cụ thể, tang vật có thông tin như sau: Thuốc lá điếu nhãn hiệu NO.555 BLEND NO.555 GOLD, loại vỏ màu xanh, 20 điếu/bao, trên vỏ hộp thể hiện các thông tin (chữ, số): Made Under Authority of CTBAT International Co.Ltd, mã vạch in trên bao là 50219124, không có tem dán thuốc lá điếu.

Vậy các tổ chức, cá nhân nào là chủ sở hữu hợp pháp của số tang vật trên đến Đội QLTT số 1, địa chỉ đường Hoàng Hoa Thám, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, số điện thoại 02193.867.158 để giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở Đội QLTT số 1, nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận số tang vật nói trên, Đội QLTT số 1 sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

