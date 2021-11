Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp nhận nhiều công dân do Trung Quốc trao trả

BHG - Ngày 5.11, Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc tiếp nhận 30 công dân do lực lượng Công an Trung Quốc trao trả.

Lực lượng chức năng lấy thông tin các công dân do Trung Quốc trao trả.

Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 5.11, tại khu vực mốc quốc giới 450, thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc tổ chức tiếp nhận 16 công dân Việt Nam gồm 9 nam, 9 nữ do Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả. Tiếp đó, vào hồi 16h cùng ngày, đơn vị tiếp nhận thêm 14 công dân gồm 7 nam, 7 nữ do Đồn Công an Biên cảnh Điền Bồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả. Số công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Sóc Trăng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bình Thuận, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, Tuyên Quang, Lai Châu và Hà Giang. Qua lấy lời khai ban đầu, các công dân khai nhận sang Trung Quốc lao động, do không có giấy tờ hợp pháp nên bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ và trao trả.

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị phát hiện 5 vụ với 13 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực các mốc 442, 450, 464, 465. Các công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Lai Châu và Hà Giang, xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê từ năm 2019 và 2020.

Sau khi phát hiện và tiếp nhận, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phun khử khuẩn hành lý, đo thân nhiệt, hoàn thành thủ tục pháp lý sau đó đưa các công dân đi cách ly theo quy định.

Hữu Lanh – Văn Khánh (BĐBP tỉnh)