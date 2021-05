Góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa

BHG - Đóng vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm … những cán bộ Quản lý thị trường (QLTT) luôn chủ động đấu tranh, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hoá.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra, thu giữ hàng giả tại các cửa hàng trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Cùng với nhiệm vụ chung và trách nhiệm được giao, các cán bộ trên mặt trận đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2021 đã xâm nhập, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp, góp phần đẩy lùi, hạn chế sự xuất hiện các đối tượng gian lận thương mại. Đóng góp vào thành tích chung, Đội QLTT số 1, với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường 2 địa bàn là thành phố Hà Giang và huyện Bắc Mê đã chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; không để phát sinh các vụ việc nổi cộm, làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động thương mại, hạn chế mức thấp nhất tình trạng kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc…

Đồng chí Nguyễn Thế Tuấn, Đội trưởng Đội QLTT số 1 chia sẻ: “Với các nhiệm vụ do Cục QLTT giao, quyết tâm không để lọt hàng giả, kém chất lượng, Đội thường xuyên tham gia lớp tập huấn hàng giả; phân công cán bộ nắm địa bàn và bám sát cơ sở; thường xuyên kiểm tra phát hiện, xác minh và giám định dựa vào những căn cứ, dấu hiệu dễ phân biệt của các thương hiệu lớn… do đó, Đội đã bắt và xử lý được nhiều vụ việc tích trữ, buôn bán và vận chuyển hàng lậu. Đồng thời, phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành trên địa bàn trong việc kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm, tiến hành ký cam kết và xử lý không có vùng cấm đối với các trường hợp vi phạm”.

Với những nỗ lực cùng giải pháp triển khai đồng bộ, sát tình hình thực tế địa phương, trong 5 tháng đầu năm 2021, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra, xử lý được 131 vụ, nộp ngân sách Nhà nước hơn 500 triệu đồng và trở thành lực lượng chủ lực trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại, giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, tạo thị trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Bài, ảnh: Hoàng Yến