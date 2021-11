Ngân hàng Chính sách xã hội đảm bảo an toàn giao dịch

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh và chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) về việc tổ chức hoạt động giao dịch xã trong tình hình mới; dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các điểm giao dịch xã của Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì theo đúng lịch cố định đã niêm yết (trừ 1 số địa bàn có quyết định phong tỏa của cấp có thẩm quyền).

Phiên giao dịch tại phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang). Ảnh: BÙI THỊ LIÊN

Tại phiên giao dịch vừa được triển khai ở phường Nguyễn Trãi, nơi được đánh giá là vùng đỏ của dịch Covid-19 của thành phố Hà Giang, nhưng UBND phường và Tổ giao dịch lưu động của Hội sở Ngân hàng CSXH tỉnh vẫn triển khai buổi giao dịch theo đúng lịch cố định. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, UBND phường đã bố trí địa điểm giao dịch tại hội trường lớn, đảm bảo không gian và khoảng cách cho khách hàng; cử cán bộ y tế phường hướng dẫn khách hàng khai báo y tế, đo thân nhiệt và quét mã QR trước khi vào giao dịch; bố trí lực lượng công an bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho điểm giao dịch.

Tổ giao dịch lưu động của Hội sở Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động, vật tư phòng, chống dịch Covid-19 như: Thiết bị đo thân nhiệt, kính chắn giọt bắn, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn để phục vụ tốt cho công tác giao dịch. Hướng dẫn các tổ trưởng và khách hàng tuân thủ nguyên tắc 5K, sắp xếp thứ tự theo giờ giao dịch, tuyên truyền khách hàng thực hiện trả gốc, lãi, thanh toán ủy nhiệm bằng chuyển khoản theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 8739/NHCS-TDNN ngày 30.9.2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH. Để giảm thiểu tối đa thời gian tiếp xúc, nội dung giao ban trực tiếp giữa Ngân hàng CSXH và 4 tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo UBND cấp xã được chuyển đến các thành phần qua hòm thư điện tử.

Thông qua phiên giao dịch xã, Tổ giao dịch đã giải ngân trên 1,3 tỷ đồng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 20 khách hàng, giúp cho các lao động đang khó khăn về vốn đầu tư sản xuất kinh doanh và lao động trở về từ các vùng dịch chưa có việc làm có điều kiện đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và mục tiêu đảm bảo các hoạt động giao dịch xã ổn định, an toàn, Hội sở Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tổ chức giao dịch xã theo chủ trương “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.

Bùi Thị Liên (Ngân hàng CSXH tỉnh)