Tập trung mục tiêu tăng trưởng

BHG - Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, ngành đang tập trung ưu tiên thực hiện trong 6 tháng cuối năm, góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Anh Nông Văn Xướng, thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) phát triển chăn nuôi dê hàng hóa mang lại thu nhập cao.

Dịch bệnh Covid - 19 diễn biến rất phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng; nhiều lao động mất việc làm; thiên tai và dịch bệnh trên vật nuôi gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống. Nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, linh hoạt của tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình KT – XH của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh kiểm soát tốt dịch Covid – 19; tổ chức thành công Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá thực tế đạt 11.698 tỷ đồng, tăng 5,62% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 5.001 tỷ đồng, tăng 8,25% so với cùng kỳ. Thu hoạch vụ Xuân thắng lợi toàn diện, tổng sản lượng lương thực có hạt trong vụ đạt 124.178 tấn, tăng 1.091 tấn so với năm 2020. Toàn tỉnh có 571 hộ thực hiện cải tạo vườn tạo, vượt 215 hộ so với kế hoạch, tổng diện tích vườn tạp đã cải tạo 543.962 m2. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp tăng 7,26% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.991,3 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt 187,412 tỷ đồng...

Đặc biệt, sự phục hồi nền kinh tế thể hiện rõ nhất thông qua hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong 6 tháng đầu năm, có 117 doanh nghiệp và đơn vị đăng ký thành lập với số vốn đăng ký 1.766,699 tỷ đồng; 69 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại, tăng 50% so với cùng kỳ; có 47 HTX thành lập mới. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo giai đoạn II đạt tiến độ. Các vấn đề về cải cách hành chính, giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm, chú trọng.

Tuy nhiên, trước tác động lớn của dịch Covid – 19, tăng trưởng kinh tế vẫn chưa đạt kỳ vọng, thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng năm. Giải ngân nguồn vốn ODA và triển khai các dự án khởi công mới của các chủ đầu tư chậm, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của tỉnh. Dịch tả lợn châu Phi và Viêm da nổi cục trên trâu, bò chưa được khống chế dứt điểm. Một số hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao phải tạm dừng; số lao động bị mất việc, ngừng việc, nghỉ giãn việc gia tăng; tiến độ thực hiện các dự án thu hút đầu tư chưa đạt theo kế hoạch.

6 tháng cuối năm, dự báo tình hình phát triển KT – XH của tỉnh tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thời tiết diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi có thể phát sinh; đời sống của một bộ phận nhân dân gặp khó khăn, nhất là người lao động tại các khu công nghiệp ngoại tỉnh trở về địa phương.

Năm 2021, tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP giá so sánh) đạt 7,5%; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.700 tỷ đồng; tổng giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 270 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,8%; tăng trưởng tín dụng đạt 8,0%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 17%; 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88,2%...

Để đạt chỉ tiêu, các cấp, ngành cần tiếp tục nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đúng hướng, phù hợp, kịp thời, quyết liệt, hiệu quả. Trong đó tập trung một số giải pháp trọng tâm: Phòng, chống dịch Covid-19; khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021; phát triển các ngành, lĩnh vực; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng; thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp đi vào thực chất; đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021; quyết liệt phòng, chống dịch bệnh trên động vật; hoàn thiện kế hoạch chế biến nông, lâm sản tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025; rà soát, nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, triển khai kế hoạch kích cầu du lịch nội địa; tiếp tục thu hút các dự án đầu tư; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất; triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh; dồn lực cho 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và hoạt động văn hóa.

Phát biểu tại cuộc họp BTV Tỉnh ủy ngày 1.7 và Hội nghị lần thứ 5 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đều nhấn mạnh: Các cấp, ngành, địa phương cần chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong thực hiện “mục tiêu kép”, ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch covid - 19; đồng thời tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng năm 2021. Việc duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh thông suốt là điều kiện quan trọng đảm bảo cho “huyết mạch” kinh tế của tỉnh phát triển, nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN