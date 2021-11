Chung sức, đồng hành cùng tỉnh vượt qua đại dịch

BHG - Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, nhiều doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ, đóng góp tiền, hiện vật cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và Quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid của tỉnh. Với mục tiêu xuyên suốt “Gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng”, Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản An Thông (Công ty An Thông) đã đồng hành cùng với tỉnh trong suốt “hành trình” chống dịch. Những sự đóng góp, hỗ trợ đó đã lan tỏa giá trị của 2 tiếng “đồng bào” trong đại dịch.

Một trong những hoạt động hỗ trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản An Thông (Ảnh: Phạm Hoan)

Đồng hành cùng với tỉnh, từ đầu năm đến nay, Công ty An Thông đã có 2 đợt ủng hộ, hỗ trợ trên 2,3 tỷ đồng cho công tác chống dịch Covid-19 và Quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Trong đó, trong đợt 1, cán bộ, người lao động Công ty đã ủng hộ trên 300 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố. Trong giai đoạn 2, khi cả tỉnh bước vào giai đoạn chống dịch quyết liệt nhất, tập thể Công ty đã ủng hộ 2 tỷ đồng thông qua nhiều đợt hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp để chung tay phòng, chống dịch. Trong đó, hỗ trợ trực tiếp cho Sở Y tế 100 triệu đồng, các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê mỗi huyện 200 triệu đồng. Đặc biệt, Công ty đã kịp thời hỗ trợ cho các xã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh là xã Minh Sơn (Bắc Mê), Tùng Bá (Vị Xuyên) mỗi xã 100 triệu đồng; xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) và phường Trần Phú, phường Ngọc Hà (Tp. Hà Giang) mỗi địa phương 50 triệu đồng để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Không chỉ thực hiện các chính sách an sinh xã hội một cách hiệu quả, Công ty An Thông cũng đã thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh. Cụ thể, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch, có các giải pháp phù hợp với thực tế để thích ứng với tình hình mới, vừa duy trì sản xuất, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh cho người lao động. Tại các công trường, nơi tập trung đông công nhân, người lao động, Công ty thực hiện nghiêm công tác kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, tổ chức test nhanh, thực hiện giãn cách theo quy định. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 cho công nhân, người lao động. Đến nay, trên 80% công nhân, người lao động của công ty đã được tiêm phòng.

Ông Trần Đình Dũng, Phó Giám đốc Công ty An Thông cho biết: "Trước sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, hoạt động của Công ty cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ, động viên kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ để chung tay cùng các cấp, ngành và địa phương hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Công ty sẽ luôn cùng với tỉnh đồng hành vượt qua khó khăn trước mắt và về lâu dài."

Thực tế, không chỉ trong đại dịch, suốt những năm qua, Công ty An Thông vẫn luôn chú trọng tới công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Không chỉ tham gia hoạt động xã hội, tạo điều kiện cho con em địa phương vào làm tại địa bàn các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê - nơi có dự án đang hoạt động, Công ty còn tích cực hưởng ứng chủ trương của tỉnh như hỗ trợ xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hoá,… thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, cán bộ, công nhân viên công ty còn tổ chức nhiều đợt quyên góp tặng đồ dùng học tập, chăn màn, quần áo ấm cho các cháu học sinh, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ gia đình bị thiên tai. Có thể thấy, khi đất nước căng mình ứng phó với đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp cũng chính là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, kiên cường đồng hành cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

My Ly