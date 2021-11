BHG - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng tỏa hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời”. Và nơi địa đầu cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc, thầy, cô giáo đã trở thành những “kỹ sư tâm hồn”, tạo nên thế hệ học trò sáng ngời về đạo đức, uyên thông về trí tuệ...

“Hội chợ quê” được tổ chức trong các trường học, giúp học sinh có thêm trải nghiệm lý thú và rèn kỹ năng sống. Ảnh: THU PHƯƠNG

Tròn 10 năm đứng trên bục giảng, thầy giáo Hò Văn Lợi có quá nửa thời gian gắn bó với các điểm trường vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn của huyện Yên Minh. Sau nhiều năm bám bản “gieo chữ”, thầy Lợi được điều chuyển về công tác tại trường chính. Nhưng vì duyên nợ đặc biệt với những em nhỏ vùng cao gian khó, năm học 2021 – 2022, thầy Lợi một lần nữa xung phong về dạy học tại nơi xa xôi nhất, khó khăn nhất của xã Ngam La, đó là điểm trường Tiểu học Pờ Chừ Lủng (Trường PTDTBT Tiểu học Ngam La). Hành trang thầy mang theo là khát vọng cháy bỏng đưa ánh sáng tri thức về với bản làng, hun đúc trong tâm hồn trẻ thơ tinh thần hiếu học để tương lai, các em xứng đáng là “rường cột nước nhà”.

Điểm trường Tiểu học Pờ Chừ Lủng nằm tận non cao, buộc thầy Lợi phải vượt bộ hàng giờ đồng hồ qua những dãy núi đá tai mèo sắc nhọn rồi đường đất dốc trơn trượt ngày mưa. Hành trình “gieo chữ” của thầy cũng thấm đẫm nhọc nhằn, gian khó. Mùa Đông, sương mù giăng kín lối, len cả vào lớp học khiến bảng phấn lấm tấm nước, phấn trắng viết không bắt bảng đen. Rồi cái lạnh miền sơn cước ngấm vào da thịt khiến những cô cậu học trò lớp ghép 1, 2 của thầy co mình vì lạnh. Không còn cách nào khác, thầy đi xin thân cây ngô khô ngoài nương đá, mang về đốt thành đống lửa to giữa sân trường. Cứ thế, thầy trò ngồi quanh đống lửa vừa sưởi ấm, vừa học bài. Lớp ghép 1, 2 của thầy Lợi có 14 học sinh đều là người dân tộc Mông và 100% gia đình các em đều thuộc diện nghèo. Để giao tiếp với các em, thầy giáo Lợi – người dân tộc Giáy đã học thêm tiếng Mông, trở thành “thầy giáo song ngữ”. “Nói được tiếng Mông, giúp tôi hiểu học sinh hơn, thuận lợi giúp các em trau dồi ngôn ngữ tiếng Việt để lĩnh hội tri thức qua từng tiết học”, thầy Lợi chia sẻ.

Còn cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hải có 11 năm gắn bó với Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Xín Chải (Vị Xuyên). Không chỉ tích cực đổi mới, sáng tạo trong cách dạy và học, cô còn đặc biệt quan tâm đến việc tu dưỡng đạo đức, rèn phương thức sống tử tế cho học sinh. Bao thế hệ học trò khối THCS biết đến cô như “khắc tinh” của học sinh cá biệt. “Trước đây, mỗi lần thi học kỳ, không ít học sinh chỉ thi buổi sáng, trốn buổi thi chiều, về phụ giúp gia đình việc nhà. Nhưng nhiều năm trở lại đây, các em thực sự chuyên tâm học hành. Đây là thành quả sau bao buổi thi ban sáng, thầy, cô “hỏa tốc” chia nhau đứng chặn mọi ngả đường về nhà để thuyết phục các em trở lại trường”, cô Hải tâm sự. Còn khi học sinh có hành vi lệch chuẩn như bạo lực học đường, thiếu đoàn kết… cô Hải vừa nghiêm khắc răn đe nhưng cũng đủ bao dung để các em thành thật nhận lỗi, sửa lỗi, dần hoàn thiện bản thân.

Năm tháng đi qua, hàng chục nghìn thầy cô giáo nơi địa đầu Tổ quốc không quản gian khó, cần mẫn “cõng chữ lên non”, kiên trì bám bản để tạo nên các “sản phẩm” giáo dục phát triển toàn diện về “đức, trí, thể, mỹ”. Tiêu biểu như cô giáo Đỗ Thị Liên, Trường PTDTBT Tiểu học Sủng Trái; thầy Ngô Quang Cường, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thài Phìn Tủng (Đồng Văn), thầy Nguyễn Thế Mạnh, Trường PTDTBT Tiểu học Minh Tân (Vị Xuyên) đều có trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại điểm trường với biết bao câu chuyện “gieo chữ” xúc động… Nhiều thầy, cô trở thành tấm gương sáng trong sự nghiệp “trồng người” cao quý được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Nhưng tựu chung lại, dù công tác ở điểm trường hay trường chính, ở vùng đặc biệt khó khăn hay nơi đô thị, các thầy, cô đều “lấy học sinh làm trung tâm” để thực hiện cuộc cách mạng đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Điều này được minh chứng khi tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT trên địa bàn tỉnh đạt trên 75,2%; tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp trên 98%; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 99,7%, trẻ từ 6 – 14 tuổi đến trường đạt 99%. Đặc biệt hơn, qua các năm học, toàn tỉnh có thêm nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, thậm chí có học sinh xuất sắc giành Huy chương Vàng cuộc thi Olympic Toán châu Á – Thái Bình Dương (năm 2018) như em Hoàng Tuấn Dũng, học sinh Trường THCS Minh Khai (thành phố Hà Giang)…

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, xin được tri ân thầy cô bằng lời thơ của Giáo sư, Viện sĩ Đinh Văn Nhã: “Có một nghề mà bụi phấn bám đầy tay/ Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất/ Có một nghề không trồng cây vào đất/ Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi”. Và hơn nữa, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng Huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”.

THU PHƯƠNG