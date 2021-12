Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và công tác CCHC năm 2021

.

BHG - Sáng 30.12, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào Thi đua yêu nước (TĐYN) và công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh và các đồng chí trong các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XV tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; đại diện các xã, thị trấn, gia đình tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, với tinh thần thi đua yêu nước theo chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH”, toàn tỉnh có 23/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; kinh tế hồi phục, duy trì tăng trưởng ở mức khá 5,06%. Sản xuất nông nghiệp diễn ra thuận lợi, giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân đạt trên 53 triệu đồng trên 1 ha, vượt kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng, đạt 7.288 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2020; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.700 tỷ đồng, vượt 44,6% kế hoạch T.Ư giao, hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng, trong năm đã thành lập 4 trường PTDT nội trú THCS, THPT; được Bộ GD&ĐT đồng ý chủ trương thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh; thực hiện thành công Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở với 5.121 căn nhà; công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao. Quốc phòng và An ninh được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới Quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh điều hành phần tham luận tại hội nghị.

Đối với công tác CCHC đã có chuyển biến tích cực, 2021 là năm đầu tiên chỉ số CCHC tỉnh đạt 83,87%, lên hạng 33/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tăng 12 bậc, lên hạng 33/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tăng 10 bậc, lên hạng 25/63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, năm 2021 tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,96%; tổ chức Lễ kỷ niệm130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang; Hà Giang cũng là địa phương đi đầu, tiên phong quảng bá rộng rãi, giới thiệu sống động hình ảnh, sự kiện, lễ hội, sản phẩm đặc trưng của tỉnh trên nền tảng công nghệ số.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Huân chương Lao động cho các cá nhân Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh vì đã có thành tích trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.