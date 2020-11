Thường trực HĐND tỉnh giám sát các sở, ngành lĩnh vực Nội chính về thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020

BHG - Chiều 11.11, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát các sở, ngành lĩnh vực Nội chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Dự buổi giám sát có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Giai đoạn 2016 - 2020, các cấp, ngành với nòng cốt là lực lượng công an, quân sự, độ đội biên phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đối với các cơ quan tư pháp có nhiều cố gắng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm được nhân dân đồng tình ủng hộ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu; đã tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả hoạt động ngoại giao kinh tế và công tác xúc tiến vận động, quản lý và sử dụng nguồn đầu tư, viện trợ phi chính phủ. Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của BCH T.Ư Đảng về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu tham gia ý kiến làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, qua đó có kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Chúng Thị Chiên đề nghị, trong thời gian tới các cơ quan nội chính bám sát chỉ đạo của T.Ư, tỉnh triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao; chủ động, phối hợp để giải quyết tốt các vụ việc phát sinh, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài và không để phát sinh thêm các vụ việc phức tạp khác. Đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chủ động tham mưu thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; trong đó chú trọng tham mưu có chất lượng các chương trình, nghị quyết, đề án, chính sách liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, góp phần thúc đẩy KT - XH của tỉnh phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND tỉnh phát biểu đề nghị làm rõ việc bố trí, sắp xếp cán bộ Tư pháp tại xã, phường.

Lãnh đạo Công an tỉnh giải trình làm rõ việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giải trình về công tác quản lý xuất nhập cảnh qua khu vực biên giới.

