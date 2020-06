BHG - Ngày 10.6, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hà Giang.

.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nguyễn Trãi lần thứ XII.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi đã đạt được những kết quả khá toàn diện và nổi bật. Trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển, đặc biệt là thương mại và dịch vụ; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng 3,94%, vượt 0,45% so với Nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/năm, tăng 25,8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; công tác xóa nghèo, xóa nhà tạm về đích trước 4 năm. Toàn phường đẩy mạnh phong trào “Xây dựng đô thị văn minh”, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, xã hội hóa đầu tư chỉnh trang đô thị. Cùng với đó, lĩnh vực QP - AN được đảm bảo và giữ vững; hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, tăng cường; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo thành phố Hà Giang tặng bức trướng của BCH Đảng bộ thành phố cho Đại hội.

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng phường phát triển toàn diện về mọi mặt vào năm 2025, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Nguyễn Trãi đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là thu ngân sách Nhà nước đạt từ 16 tỷ đồng trở lên; phát triển đạt 1.300 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và 130 cơ sở sản xuất thủ công nghiệp; duy trì và nâng cao chất lượng 20 tuyến phố văn minh đô thị; hàng năm trên 95% tổ chức Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ… Đồng thời, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư chỉnh trang đô thị với quyết tâm xây dựng phường “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Các đồng chí trong BCH Đảng bộ phường Nguyễn Trãi khóa XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ phường Nguyễn Trãi khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: MỘC LAN