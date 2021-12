Covivd-19 là nguyên nhân gây tử vong cao thứ ba đối với người từ 65 tuổi trở lên tại Mỹ

Theo dữ liệu của New York Times, số ca tử vong do Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại Mỹ gần 2 năm trước chính thức vượt mốc 800.000 ca vào ngày 15/12. Hiện, mỗi ngày Mỹ ghi nhận thêm khoảng 1.200 người tử vong do Covid-19.