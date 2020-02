11 người tử vong tại Italy vì Covid-19, châu Âu lo đại dịch bùng phát

Số nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19 trong ngày 25/2 tại Italy đã tăng lên 11 người, với số ca nhiễm là 325.

Tại Pháp và Đức cũng đã phát hiện thêm các trường hợp nhiễm bệnh khác, khiến giới chức y tế châu Âu đang lo ngại đại dịch lan rộng trong những ngày tới.

Tính đến tối ngày 25/2, có thêm 4 nạn nhân thiệt mạng vì virus Covid-19 tại Italy, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên con số 11. Trong ngày 25/2, cũng đã có thêm nhiều ca nhiễm bệnh khác tại nhiều địa phương của Italy, và số ca nhiễm giờ đây là 325 trường hợp. Cùng lúc đó, nước Pháp ghi nhận thêm 2 ca nhiễm bệnh mới, trong đó có 1 công dân Pháp vừa trở về sau khi đi du lịch ở vùng Lombardy, tâm dịch hiện nay ở Italy.

Quân nhân Italy đeo khẩu trang tuần tra bên ngoài nhà thờ lớn Duomo được lệnh đóng cửa vì virus corona mới, ngày 24/02/2020. Ảnh: Reuters.

Tại Đức, thêm một trường hợp nữa được xác định nhiễm bệnh sau khi trở về từ thành phố Milan của Italy, nâng tổng số bệnh nhân virus SARS-Cov-2 tại Đức lên 17 người. Trước đó, trong sáng ngày 25/2, gần 1000 khách du lịch đã bị cách ly trong một khách sạn trên hòn đảo nghỉ mát Canary của Tây Ban Nha sau khi một khách quốc tịch Italy có xét nghiệm dương tính với virus Covid-19.

Trước các diễn biến phức tạp hiện nay ở Italy, trong chiều tối ngày 25/02, Bộ trưởng Y tế các nước Italy, Pháp, Đức, Áo, Thuỵ Sỹ, Croatia, Slovenia cũng như đại diện của Uỷ ban châu Âu đã có buổi họp khẩn tại thủ đô Roma của Italy đã bàn cách đối phó.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Italy, Roberto Speranza cho biết, các nước châu Âu sẽ thống nhất hành động từng điểm một nhưng sẽ không đóng cửa biên giới với Italy.

“Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều quan điểm để tăng cường hợp tác và phối hợp hành động, trong đó điểm quan trọng đầu tiên là sẽ không đóng cửa biên giới. Đóng cửa biên giới là biện pháp sai lầm và không phù hợp. Đó là cam kết của các nước láng giềng với Italy. Ngoài ra, chúng tôi cũng cam kết sẽ chia sẻ và chuẩn hoá tất cả mọi thông tin cũng như các phân tích đánh giá về y học”, ông Roberto Speranza cho biết

Đến thời điểm hiện tại, bất chấp các lo ngại, nhiều nước châu Âu vẫn cho biết sẽ không đóng cửa biên giới với Italy. Người phát ngôn chính phủ Pháp ngày 25/02 cho rằng đóng cửa biên giới là biện pháp không khả thi do sau nhiều năm thực thi Hiệp định Schengen về tự do di chuyển nội khối, giữa Pháp và Italy không còn duy trì các cơ sở hải quan đủ tiêu chuẩn để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ được việc lưu thông giữa hai nước. Ngoài ra, việc đóng cửa 540km đường biên giới giữa Pháp và Italy có thể khiến các bên thiệt hại hàng trăm triệu euro mỗi ngày do Pháp và Italy là các đối tác thương mại lớn thứ 2 của nhau.

Giới chuyên gia y tế tại Pháp nhận định, dù Pháp đang kiểm soát tốt dịch nhưng khả năng lây lan từ Italy sang là quá cao và Pháp cần nhanh chóng chuẩn bị phương án khoanh vùng và cách ly cả một khu vực dân cư rộng lớn trong trường hợp cần thiết.

Theo: VOV.VN