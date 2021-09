Yên Minh quyết tâm ngăn chặn tình trạng khai thác đá trái phép

BHG - Thời gian qua, huyện Yên Minh đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ, quản lý, xử lý nghiêm hoạt động “đá tặc”, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an thị trấn Yên Minh phối hợp với ngành, đoàn thể địa phương kiểm tra hoạt động khai thác đá vôi tại thôn Nà Tèn.

Nằm trong vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, yếu tố cảnh quan, di tích địa chất, địa mạo là nguồn tài nguyên vô giá tạo ra sức bật cho du lịch, thu hút đầu tư tại huyện Yên Minh. Mặc dù công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản được huyện chú trọng, tuy nhiên từ năm 2020 trở về trước, tình trạng khai thác đá trái phép, không phép làm vật liệu thông thường diễn biến phức tạp. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhu cầu sử dụng bột đá làm vật liệu xây dựng lớn, trong khi huyện chỉ có 2 điểm mỏ đá được cấp phép khai thác dẫn đến nguồn nguyên liệu phục vụ nhu cầu xây dựng cơ bản và NTM khan hiếm; một số địa phương chưa làm tốt công tác quản lý, giám sát, dẫn đến tình trạng “đá tặc” hoành hành.

Tuyên truyền cho người dân về trách nhiệm bảo vệ khoáng sản đá vôi.

Nhận thức rõ trách nhiệm, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh tăng cường chỉ đạo, quán triệt, quản lý tài nguyên khoáng sản đá vôi. Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, Sùng Mí Thề cho biết: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và khắc phục những hạn chế về khai thác đá trái phép, huyện đặc biệt quan tâm, quán triệt các ngành, địa phương siết chặt quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho các xã, thị trấn, sẽ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm. Chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn, giải tỏa kịp thời và xử lý nghiêm hoạt động khai thác đá trái phép, không để tái diễn, kéo dài, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản. Đến nay, tình hình khai thác đá trái phép được giải quyết dứt điểm.

Triển khai mạnh mẽ các biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác đá trái phép, Công an huyện Yên Minh phối hợp với ngành chức năng, các địa phương nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, tận thu, chế biến khoáng sản đá vôi trái phép. Theo Thượng tá Nguyễn Trần Việt, Trưởng Công an huyện: Đơn vị tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn bám sát cơ sở, kịp thời điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là những nơi thường xảy ra hiện tượng khai thác trái phép. Trong 9 tháng của năm 2021, đơn vị phối hợp với các địa phương điều tra, phát hiện 4 trường hợp vi phạm tại các xã Đường Thượng, Hữu Vinh, thị trấn Yên Minh. Các vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao trong quản lý Nhà nước về khoáng sản, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh tăng cường quản lý, giám sát gắn với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, hành động của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ tài nguyên khoáng sản đá vôi. Bên cạnh đó, rà soát, cắm biển cấm tại vị trí có nguy cơ cao xảy ra khai thác khoáng sản trái phép; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng Giấy phép kinh doanh, sản xuất gạch không nung, tránh việc lợi dụng để khai thác, tận thu, mua bán, vận chuyển, chế biến đá vôi… Duy trì công tác phối hợp giữa cơ quan liên quan với cấp ủy, chính quyền nhất là sự giám sát của các cấp ủy Đảng, tổ chức mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong kiểm tra, giám sát việc khai thác, bảo vệ khoáng sản.

Với tinh thần quyết tâm, triển khai các biện pháp mạnh mẽ, tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn huyện Yên Minh được giải quyết dứt điểm, góp phần bảo vệ cảnh quan, phát triển Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát, tuyên truyền cho nhân dân; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành công tác khảo sát thực địa các điểm mỏ khoáng sản, đề nghị bổ sung vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu trên địa bàn.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN