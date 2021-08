"Tôi không muốn nhà mình thành "điểm đen" tai nạn giao thông"

BHG - Đây vừa là trăn trở, ước mong suốt gần 2 thập kỷ của gia đình ông Sin Văn Pao, sinh sống tại số nhà 744, km 61+300, Quốc lộ 2, hướng Tuyên Quang – Hà Giang, đoạn qua tổ 5, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang).

Ngôi nhà ông Sin Văn Pao che khuất tầm nhìn của người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: THU PHƯƠNG

Căn nhà 2 tầng của gia đình ông Pao đã nhuốm màu thời gian. Phòng khách, thứ quý giá nhất được trưng bày là những thành tích các cấp, ngành tôn vinh ông, như: Huy Chương kháng chiến hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng, năm 1997 (vì có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước); Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục (năm 1996) của Bộ GD&ĐT; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam (năm 2015); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam (năm 2016)… Các vật dụng khác được bày biện một cách tối giản, bởi: “Gần 2 thập kỷ qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngày được thay đổi kết cấu nhà hoặc di dời để không còn ám ảnh khi chứng kiến tai nạn giao thông xảy ra ngay trước thềm nhà” - ông Pao trần tình.

Năm 1997, gia đình ông Pao là 1 trong 10 hộ đầu tiên xây dựng nhà ở khang trang (tại tổ 5 ngày nay). 3 năm sau, Dự án Quốc lộ 2 được khởi công qua khu vực gia đình ông sinh sống. Ông Pao nhận số tiền hỗ trợ đền bù 40 triệu đồng khi Nhà nước thu hồi 15 m đất khu vực cổng của gia đình để triển khai dự án. Quốc lộ 2 được đưa vào sử dụng thì đoạn qua khu vực nhà ông Pao hình thành khúc cua liên tiếp với chiều dài khoảng 100 m. Trong khi trước nhà các hộ xung quanh đều có vỉa hè, đảm bảo hành lang an toàn đường bộ thì nhà ông Pao tiến sát mặt đường. Thêm vào đó, nhà ông có vị trí cao hơn so với những hộ liền kề khoảng 1 m và nằm đúng vị trí khúc cua. Do khuất tầm nhìn nên nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Ông Phạm Ngọc Quân, Tổ trưởng tổ dân phố 5, thị trấn Việt Quang, cho biết: Đã tận mắt chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn thương tâm; từ năm 2020 đến nay, xảy ra khoảng 6 – 7 vụ, khiến 3 người tử vong tại chỗ; trong đó, có 1 vụ tai nạn làm 2 người tử vong…

Nhận thấy vị trí bất cập trên, từ năm 2002, cơ quan chuyên môn huyện Bắc Quang đã đến làm việc với gia đình để đo đạc, hỗ trợ đền bù với điều kiện phải chuyển nhà hoặc cắt một phần nhà ở – ông Pao nói. Gia đình đã dỡ bỏ cầu thang tiếp giáp phòng khách vào vị trí sâu bên trong; sẵn sàng dỡ bỏ toàn bộ phòng khách để giải phóng mặt bằng, tạo hành lang an toàn đường bộ. Nhưng suốt gần 20 năm qua, gia đình vẫn chưa được hỗ trợ, mặc dù ông đã có nhiều ý kiến với cơ quan chức năng.

Ông Pao cho biết: Phần đất sau nhà tiếp giáp với đất lâm nghiệp của tư nhân. Vậy, tôi tha thiết mong muốn Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí để dỡ bỏ toàn bộ phòng khách, dịch chuyển nhà lùi ra phía sau; đồng thời, có phương án hỗ trợ gia đình chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất thổ cư. Chỉ như vậy, hành lang an toàn giao thông mới được đảm bảo và góp phần tô đẹp hơn cho hình ảnh thị trấn Việt Quang.

THU PHƯƠNG