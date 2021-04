Nguy hiểm những đoạn đường mất nắp rãnh

BHG - Thời gian qua, nhiều bà con phản ánh tuyến đường 3.2, thuộc địa phận phường Quang Trung, TP. Hà Giang qua cầu 3.2 có nhiều đoạn bị mất nắp rãnh. Tình trạng này kéo dài trong thời gian qua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này. Sau khi có phản ánh của người dân, phóng viên Báo Hà Giang điện tử đã trực tiếp đến tìm hiểu đoạn đường này. Qua quan sát, có thể thấy nhiều đoạn các nắp rãnh bằng bê tông đã mất, có đoạn bị sập, có những chỗ rãnh dài vài mét không có nắp rãnh, khiến cho cây cỏ bắt đầu mọc lên dưới rãnh. Bà con cho biết, một số nắp do ô tô nặng chèn lên gây vỡ, sập, một số nắp có thể do bị ai đó lấy đi.

Trước vấn đề trên, mong các ngành chức năng, đơn vị quản lí tuyến đường cần nhanh chóng có biện pháp xử lí, khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, đảm bảo mỹ quan đô thị trên tuyến đường rất đẹp này của thành phố Hà Giang.

Dưới đây là hình ảnh mà phóng viên ghi nhận tại tuyến đường 3.2.

Thế Học