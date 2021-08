Phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế

BHG - Bảo hiểm y tế (BHYT) mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Phát triển đối tượng tham gia BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Người dân làm thủ tục tham gia Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, việc thu BHYT và phát triển đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do nhiều doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, thực hiện chính sách tinh giản biên chế, điều kiện kinh tế của nhân dân còn thấp… Tuy nhiên, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; chỉ đạo toàn diện của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể; BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho BHXH các huyện; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao trong năm 2021. Tính đến hết ngày 30.6, có 844.661 người tham gia BHYT, đạt 99,91% dự toán BHXH Việt Nam giao; đạt 99,49% kế hoạch BHXH tỉnh giao; tăng 10.307 người (tăng 1,23%) so với cùng kỳ năm 2020. Toàn tỉnh có 416.305 lượt người khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, trong đó: KCB ngoại trú 338.781 lượt; KCB nội trú 77.524 lượt, tăng 14.036 lượt người (tăng 3,5%) so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh tổ chức 55 cuộc ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia, số người tham dự 2.120 người; tổ chức hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID toàn tỉnh; phát hành 25.000 tờ gấp những điều cần biết về BHYT gia đình; 20.000 kẹp file tài liệu...

Ngoài ra, hàng tháng chủ động đánh giá, phân tích chi phí KCB trên Hệ thống thông tin giám định BHYT và trên phần mềm giám sát của BHXH Việt Nam với các nội dung giám định theo những chuyên đề được Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc cảnh báo để kịp thời phát hiện những chi phí gia tăng bất thường của từng cơ sở KCB. Duy trì công tác thường trực giám định tại các cơ sở KCB; tăng cường kiểm tra bệnh nhân nội trú tại các cơ sở KCB. Qua đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong KCB, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất.

Từ ngày 1.1.2021, Chính sách thông tuyến KCB BHYT tuyến tỉnh có hiệu lực, là động lực thúc đẩy người dân tham gia BHYT bền vững. Khi người dân được thuận lợi hơn trong KCB, chất lượng dịch vụ y tế được nâng lên sẽ là yếu tố quan trọng để họ tin tưởng, tham gia BHYT, góp phần đạt mục tiêu BHYT toàn dân. Đồng thời, để khuyến khích người dân tham gia BHYT theo hình thức gia đình, Nhà nước có quy định giảm dần số tiền đóng từ thành viên thứ 2 trong gia đình. Cụ thể: Người thứ 2, 3, 4 trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ 5 trở đi mức đóng bằng 40% của người thứ nhất. Với xu hướng giá viện phí ngày một tăng cao, nhờ tham gia BHYT, nhiều người dân đã có điều kiện được khám, chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và đặc biệt là kinh tế gia đình vẫn ổn định khi không may bị ốm đau, bệnh tật.

Bài, ảnh: Khánh Huyền