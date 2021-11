Quản Bạ nỗ lực dập dịch vùng đỏ

BHG - Là địa phương có cấp độ dịch cao, theo phân loại cấp độ dịch Covid-19 mới nhất của tỉnh. Hiện nay, huyện Quản Bạ đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để dập dịch ở các xã vùng đỏ và cam.

Tiêm vắc-xin cho người dân tại điểm tiêm chủng lưu động thôn Chúng Trải, xã Tả Ván (Quản Bạ). Ảnh: LÊ HẢI

Đến nay, toàn huyện Quản Bạ có 184 F0, tại các xã Quyết Tiến, Tả Ván, Quản Bạ, Thanh Vân, Tam Sơn. Trong đó, xã Tả Ván được đánh giá là khu vực có cấp độ dịch cao nhất, ở vùng đỏ và xã Quyết Tiến ở vùng cam. Thực hiện tiêm phòng, toàn huyện đã tiêm được trên 31.300 mũi vắc xin phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, có trên 25.200 người đã tiêm 1 mũi, trên 6.000 người đã tiêm 2 mũi. Hiện nay, huyện đang tập trung lấy mẫu test nhanh trên diện rộng tại các xã Quyết Tiến, Tả Ván, Tam Sơn, Cao Mã Pờ, Bát Đại Sơn, Lùng Tám, Quản Bạ, Cán Tỷ, Thanh Vân, Nghĩa Thuận.

Trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, huyện Quản Bạ đã căn cứ theo cấp độ dịch được công bố để triển khai nhiều giải pháp quyết liệt khống chế dịch bệnh như: Các xã, thị trấn đều thành lập chốt để giám sát khu vực phong tỏa, người ra vào các thôn, duy trì hoạt động của các chốt ở khu vực biên giới. Đồng thời, UBND huyện đã ban hành văn bản yêu cầu người dân thực nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, thực hiện 5K.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quản Bạ, bác sỹ Nông Sỹ Tùng, cho biết: “Ngay sau khi phát hiện ca F0 đầu tiên trong cộng đồng, ngành Y tế đã nhanh chóng phong tỏa khu vực có F0, đẩy nhanh tiến độ test nhanh để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Trong quá trình test nhanh nếu phát hiện có trường hợp dương tính sẽ tiếp tục mở rộng diện test. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, lực lượng Công an tuyên truyền cho đối tượng F1, F0 không có triệu chứng được cách ly tại nhà phải thực hiện nghiêm túc quy định về cách ly, không được tự ý ra ngoài. Tăng cường hoạt động của tổ Covid-19 cộng đồng để giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ cán bộ y tế, Công an. Bên cạnh đó, ngành đang tăng cường tiêm chủng cho người dân, nhất là tập trung tiêm chủng cho nhân dân ở 2 xã Quyết Tiến, Tả Ván là nơi đang có ổ dịch. Hiện tại vật tư y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch vẫn đảm bảo, ngoài ra, chúng tôi đang cố gắng làm việc gấp hai, ba lần do phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như, test nhanh, tiêm chủng, trực trạm, quản lý các khu cách ly tập trung và điều trị cho F0”.

Là huyện còn nhiều khó khăn, có nhiều F0, F1 nên huyện Quản Bạ đã linh động thí điểm thành lập trạm y tế lưu động để thực hiện chăm sóc, quản lý các hộ F1, F0 đang được cách ly tại nhà ở thôn Khâu Bủng, xã Quyết Tiến. Qua 2 tuần thí điểm, cho thấy mô hình hoạt động hiệu quả, đã giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho cơ sở cách ly tập trung. Bên cạnh đó, do hầu hết bà con đều làm nông nghiệp, chăn nuôi nên người dân có thể ở nhà chăm sóc cho đàn gia súc, gia cầm và làm việc nhà.

Cùng với đó, huyện đang phát huy vai trò xung kích của các tổ Covid-19 cộng đồng, có sự tham gia của các giáo viên vào công tác tuyên truyền cho người dân biết cách giữ gìn vệ sinh và sức khỏe tại nhà. Thành lập các nhóm Zalo của F0, F1 và nhóm Zalo cộng đồng để phát hiện kịp thời những người có dấu hiệu của bệnh và hỗ trợ công tác truy vết. Huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, để “mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình, thôn, bản là một pháo đài chống dịch”.

Có thể thấy, các cấp chính quyền địa phương và ngành Y tế đang hết sức nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh. Do đó, rất cần sự chung tay, giúp sức của người dân, trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

LÊ HẢI