Phát huy vai trò của gia đình, điểm tựa chiến thắng Covid 19

BHG - Nhìn từ góc độ pháp luật, gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, do quan hệ huyết thống... Về vai trò, chức năng, các giá trị nhân văn tốt đẹp của gia đình đã được khẳng định rõ ràng ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn Hà Giang diễn biến hết sức phức tạp, trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và luôn xác định “chống dịch như chống giặc”, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thôn, bản, xóm, làng, khu phố…là một “pháo đài” chống dịch. Do vậy gia đình, mỗi ngôi nhà chính là điểm tựa quan trọng trong phòng chống dịch.

Gia đình cùng nhau chung sức, đồng lòng chống đại dịch COVID-19- Ảnh minh họa

Có thể khẳng định, gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho mỗi cá nhân, vì văn hóa gia đình giàu tính nhân văn, nhân bản, huyết thống, góp phần đề cao các giá trị đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa trật tự, kỷ cương, hun đúc tâm hồn, bản lĩnh cho con người. Lúc dịch bệnh sẽ là lúc mọi người trong gia đình động viên, chia sẻ, an ủi, chăm sóc cho nhau. Đó chính là những gá trị làm cho khoảng thời gian có phải cách ly, cô lập được bớt đi cảm giác chờ đợi, vô vị; người bệnh sẽ có tinh thần lạc quan vững vàng chiến thắng bệnh tật. Chính khoảng thời gian này, chúng ta mới nhận ra rằng các thành viên trong gia đình có điều kiện gắn bó với nhau nhiều hơn, con cái hiếu thuận với cha mẹ, cha mẹ quan tâm, gần gũi con hơn; vợ chồng đặt mình vào địa vị của nhau mà thông cảm, chia sẻ với nhau nhiều hơn, mỗi người dường như có trách nhiệm hơn với tổ ấm của mình.

Gia đình sẽ là nơi đảm bảo các hoạt động thiết yếu hàng ngày, khi dịch bệnh phức tạp mọi người có thể làm việc, học tập, hội tụ tại nhà. Trong thời gian này, mỗi gia đình sẽ cần phải điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, ăn, uống, sinh hoạt của gia đình cho phù hợp, nhằm làm giảm bớt tiếp xúc trực tiếp không cấn thiết ngoài xã hội. Quan tâm, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho nhau, đồng thời có thể làm nơi cách ly F0, F1 tại nhà nếu cơ sở vật chất đảm bảo, gia đình có ý thức chấp hành tốt và cam kết thực hiện…góp phần giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế.

Để phát huy vai trò, chức năng của mỗi gia đình thật sự là điểm tựa vững chắc chiến thắng Covid-19 chúng ta cần: Tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch như tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết, hạn chế đến nhà người khác, không mời người khác đến nhà, cân nhắc để lùi việc tổ chức đám cưới, chỉ tổ chức đám tang trong phạm vi cho phép, khuyến khích các hình thức báo hỷ, báo tang, chia vui, chia buồn động viên nhau qua mạng xã hội, mạng nội bộ. Thường xuyên duy trì vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, thu gom xử lý rác thải, nếu nhà có người trong diện cách ly phải giữ khoảng cách, nhà có người bệnh phải bình tĩnh ứng xử theo lý tính và hướng dẫn của thầy thuốc. Tính cực ứng dụng công nghệ vào các hoạt động trong gia đình như chia sẻ thông tin, khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, liên lạc với người bệnh, người cách ly… Không chia sẽ thông tin sai lệch, kịp thời phát hiện, phản ánh những hành vi, thông tin sai phạm đến các cơ quan chức năng.

Dự báo trong thời gian tới dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp, cuộc sống, công việc của từng gia đình còn có những xáo trộn, mỗi người sẽ còn cảm giác phiền hà, bận rộn, nhưng thời gian phòng chống dịch bệnh cũng là dịp, là cơ hội để nhiều người tìm về với giá trị gia đình, làm ấm lại tình cảm gắn kết các thành viên trong gia đình. Sự yêu thương, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong gia đình đã và sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn, góp phần cùng Hà Giang sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19.

Phạm Sỹ Hùng (Hiệu trưởng Trường Chính trị Hà Giang)