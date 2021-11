BHG - Hối hả, miệt mài là hai từ để miêu tả những chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Giang trong những ngày này. Họ chính là cán bộ, y bác sĩ, chiến sỹ - lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ như thường lệ, mà họ còn phải thực hiện nhiệm vụ rất đặc biệt, vất vả đó là “chiến đấu” với dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng công an thành phố kiểm soát tại chốt tổ 1, phường Ngọc Hà. ảnh: QH

Những bữa cơm sum vầy cùng gia đình, những cái ôm chứa đựng yêu thương của chồng, của vợ và của những đứa con được “gói gọn” ở trái tim nằm trong chiếc áo blouse trắng của biết bao cán bộ, y bác sĩ. Bởi với họ, cảm xúc, tình cảm riêng tư nay tạm nhường cho nhiệm vụ đặc biệt mà họ thường nói vui rằng “ăn cùng Covid, ngủ cùng Covid, làm việc với Covid”. Không thể không động lòng khi chứng kiến đội ngũ y bác sĩ thức trắng đêm “thần tốc” lẫy mẫu xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng ngay khi phát hiện ca bệnh dương tính đầu tiên ở phường Ngọc Hà. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hơn với số lượng ca bệnh F0 trong cộng đồng tăng và xuất hiện ở nhiều địa bàn xã, phường. Tinh thần trách nhiệm, tình cảm của người thầy thuốc đã thôi thúc những “chiến sĩ áo trắng” nhanh chóng có mặt tại các “điểm nóng” dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn tận tình, cụ thể cho người dân thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị, phòng, chống dịch bệnh; đồng thời trấn an người dân phải bình tĩnh, không hoang mang nhưng cũng không được chủ quan, lơ là. Tại các “điểm nóng” dịch bệnh Covid-19 là như vậy, còn tại 6 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố (Trung đoàn 877 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Chính trị tỉnh cũ, Trường Chính trị tỉnh mới, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh cũ, Tiểu đoàn 19 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung tâm Liên hợp thể thao của Công an tỉnh), Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các y, bác sĩ tập trung điều trị cho các ca bệnh F0, hướng dẫn các trường hợp F1 theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Thực hiện mục tiêu sớm bao phủ vắc-xin Covid-19 cho toàn dân, ngành Y tế thành phố thực hiện đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Vì vậy, tại các điểm tiêm, chúng ta dễ dàng bắt gặp các y, bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng đang miệt mài với công việc của mình mà bên cạnh là những xuất cơm hộp, những cốc nước vẫn còn dang dở…

Lực lượng y tế lấy mẫu test nhanh Covid-19 tại thành tổ 17 Trần Phú (TPHG). ảnh: Quỳnh Hương

Cùng vào cuộc với lực lượng y tế, lực lượng Công an, Quân sự từ thành phố đến cơ sở có vai trò quan trọng trong “cuộc chiến” nhiều khó khăn, thách thức này. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ở các chốt chặn kiểm soát dịch bệnh, ở các cơ sở cách ly tập trung, các chiến sỹ công an, bộ đội luôn căng mình thực hiện nhiệm vụ trong bộ trang phục có phần “khác thường” với khẩu trang bịt kín, mặt nạ chắn giọt bắn, bộ trang phục bảo hộ Covid-19. Trong không khí khẩn trương, có phần lo lắng, căng thẳng, nhưng các anh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông, để đảm bảo công tác hậu cần, chăm lo sức khỏe cho người dân, để hỗ trợ truy vết F1, F2, thực hiện các biện pháp cách ly, phong tỏa… “Anh được ăn cơm chưa?”, “Bối ơi, bố mệt không?”, “Anh cùng mọi người cố gắng nhé”, những lời hỏi thăm, động viên qua điện thoại từ người thân, gia đình trong lúc nghỉ ngơi rất vội vàng lại như liều thuốc bổ cho sức khỏe và tinh thần của các anh. Trên những con đường giao thông, bên cạnh những hàng rào biển kiểm soát dịch, trong những khu bếp ăn nào rau, thịt, cá… hay ở những “điểm nóng” dịch bệnh Covid-19, các anh - những chiến sỹ công an, quân sự đang âm thầm góp sức mình vào “cuộc chiến” phòng, chống Covid-19. Chính các anh đã tô thắm hơn truyền thống vẻ vang của ngành và là minh chứng cho mối quan hệ máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh quên mình vì nhân dân .

Bí thư Chi bộ tổ 2 phường Ngọc Hà trao quà cho hộ dân bị ảnh hưởng dịch covid-19.

Không sợ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và các thành viên Tổ Covid cộng đồng với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng, tích cực tham gia vào “mặt trận” phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, truy vết F1, F2; hỗ trợ hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện cách ly; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; quyên góp, vận chuyển nhu yếu phẩm… đều là những việc khá mới mẻ với họ. Vậy mà những chiến sỹ đặc biệt này lại bắt nhịp công việc rất nhanh, rất tích cực, bởi có lẽ không chỉ là tinh thần trách nhiệm mà còn là “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.

Dù là y, bác sỹ hay chiến sỹ công an, quân sự, cán bộ, công chức, viên chức… thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi tuy khác nhau, tuy vất vả, khó khăn nhưng những “chiến sỹ” trên “mặt trận” phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố Hà Giang vẫn vững tin, quyết tâm sớm đưa thành phố Hà Giang chuyển sang trạng thái bình thường mới, bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của nhân dân lên trên hết.

Nguyễn Long

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Giang