Các đơn vị tiếp tục hỗ trợ vật chất cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh

BHG - * Chiều 9.11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Giang đã trao 100 triệu đồng; đại diện chùa Quan Âm, thành phố Hà Giang tặng 200 chiếc chăn ấm và 100 bộ kit test nhanh, tổng trị giá 50 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh.

Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Giang hỗ trợ 100 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh

Tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự tham gia hỗ trợ tích cực của 2 đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chương trình an sinh xã hội 2 đơn vị đã thực hiện nhiều năm qua. Những trang thiết bị, vật tư y tế, đồ dùng, kinh phí này sẽ giúp tỉnh có thêm nguồn lực, góp phần hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận đồ dùng, vật tư y tế Chùa Quan Âm hỗ trợ

Tin, ảnh: My Ly

* Ngày 9.11, Agribank Chi nhánh Bắc Mê - Hà Giang đã ủng hộ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid19 tại các khu cách ly gồm: Bệnh viện Đa khoa; Khu cách ly thị trấn Yên Phú và chốt kiểm dịch tại thôn Tà Mò xã Yên Định huyện Bắc Mê, tại đây Agribank Bắc Mê đã trao kinh phí ủng hộ mỗi điểm 2 triệu đồng, tổng giá trị đợt ủng hộ là 6 triệu đồng.

Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Mê trao kinh phí ủng hộ phòng chống dịch tại các khu cách ly.

Trước diễn biến của dịch Covid19 đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm việc kịp thời động viên nơi tuyến đầu phòng, chống dịch là hành động thiết thực, trách nhiệm của Agribank với mong muốn cùng cấp ủy chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh sớm trả lại sự bình yên cho nhân dân.

Chu Mạnh Hải - Agribank Hà Giang

* Ngày 9.11, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tặng quà cho khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên.

Lãnh đạo Trại tạm giam trao quà hỗ trợ cho đại diện xã Thuận Hòa.

Với mong muốn sẻ chia cùng với địa phương vượt qua khó khăn, từng bước đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh, Trại tạm giam Công an tỉnh đã trích một phần thu nhập của cán bộ, chiến sĩ để mua 70 bộ màn, chiếu và khẩu trang trị giá hơn 6 triệu đồng cho khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Thuận Hòa. Việc làm trên thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cụ thể hoá cuộc vận động "Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ", tô thắm thêm hình ảnh tươi đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Nguyễn Tất Thành (Trại tạm giam Công an tỉnh)