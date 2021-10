Phường Ngọc Hà nỗ lực để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường

BHG - Ngày 26.10.2021, UBND Tp. Hà Giang ban hành Quyết định số 3351/QĐ-UBND về áp dụng biện pháp phong tỏa toàn bộ địa bàn phường Ngọc Hà để phòng chống dịch bệnh Covid -19. Sau 4 ngày Ngọc Hà thực hiện phong tỏa, Phóng viên Báo Hà Giang điện tử có cuộc trao đổi nhanh với đồng chí Vương Đình Cường, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà về tình hình và những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Ngọc Hà kiểm tra tại chốt phòng chống Covid-19 cầu 3/2 (Ảnh: CTV)

P.V: Xin đồng chí cho biết, trước diễn biến tình hình dịch Covid-19, phường Ngọc Hà đã triển khai công tác phòng chống như thế nào?

Đ.c Vương Đình Cường: Chiều tối 25.10, sau khi nhận được thông tin có 1 ca nghi ngờ dương tính với Covid -19 tại tổ 9, qua truy vết và nhận định đây là 1 ca phức tạp, không tìm được nguồn lây, phường Ngọc Hà đã họp BCĐ thống nhất các biện pháp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Qua đó, ngay lập tức phong tỏa toàn bộ tổ dân phố số 9 với việc lập 3 chốt kiểm soát, tổ chức tets nhanh đối với các hộ xung quanh Trung đoàn 877. Sau khi xác định ca dịch, mức độ dịch, ngày 26.10.2021 UBND Tp. ban hành quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa toàn bộ địa bàn phường Ngọc Hà để phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Trên tinh thần đó, phường Ngọc Hà đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng cán bộ phường, Công an, các tổ dân phố triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19; chỉ đạo, thành lập 10 chốt phòng chống dịch, phối hợp tốt với các phường, xã giáp ranh thực hiện phòng chống dịch. Yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo 24/24 giờ tại các điểm chốt; kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra, vào khu vực phong tỏa, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại nơi chốt chặn; Tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại các khu vực có ca bệnh, khu vực có nguy cơ cao; Tạm dừng các hoạt động vui chơi, thể thao, hoạt động đông người trên địa bàn phường. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và trên xe lưu động, trên hệ thống Zalo của các tổ dân phố. Qua đó thông tin kịp thời, chính xác về tình hình công tác phòng chống dịch để nhân dân không hoang mang, nhưng cũng không chủ quan, nêu cao ý thức, trách nhiệm chung.

Qua hơn 4 ngày áp dụng phong tỏa trên địa bàn từ 26.10 đến nay, nhân dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ với quyết định phong tỏa, chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền phường; đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau; phường cũng tăng cường theo dõi và chưa phát hiện các đối tượng đăng tải phát tán thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh.

Thời gian qua, phường cũng tích cực nắm bắt đời sống nhân dân, vận động các hộ dân, các tổ chức, đơn vị tiếp tục chung tay ủng hộ phòng chống dịch. Qua đó, đã tiếp nhận nhiều hỗ trợ vật chất, thực phẩm, phương tiện phòng dịch; Tiếp nhận từ UBMTTQ thành phố và chuyển cho 10 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn 200 kg gạo, 10 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm khác…

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân bên ngoài phường Ngọc Hà đường tránh địa bàn phong tỏa.

P.V: Đồng chí có thể cho biết về nỗ lực khoanh vùng, truy vết dịch trên địa bàn đang được thực hiện như thế nào!?

Đ.c Vương Đình Cường: Trước tình hình dịch, phường Ngọc Hà đã tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan ban ngành của tỉnh và thành phố tổ chức xét nghiệm lấy mẫu test nhanh Coivd -19 toàn bộ nhân dân trên địa bàn, đảm bảo toàn bộ người dân được test nhanh Covid -19; Tổng số lũy tích test nhanh đến chiều ngày 28.10 là 4.904 mẫu, mẫu PCR là 259 mẫu. Phường chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức truy vết các trường hợp F1, F2 với tổng số F1 là 362 người. Qua kết quả PCR, trên địa bàn đã xác định 20 ca bệnh, được phường và các ngành chức năng cách li, chữa trị kịp thời. Cùng với đó, phường và các ngành chức năng theo dõi sát tình trạng sức khỏe của các trường hợp F0, F1 cách ly y tế tại nhà theo quy định để có biện pháp triển khai các bước phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

P.V: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được phường Ngọc Hà tập trung trong thời gian tiếp theo để sớm khống chế dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường!?

Đ.c Vương Đình Cường: Đảng ủy, UBND phường Ngọc Hà sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của thành phố, của tỉnh giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ để điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm, cách ly y tế theo quy định, cũng như thực hiện việc chăm sóc, điều trị cho các ca bệnh điều trị tại nhà. Tiếp tục tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các khu vực cơ nguy cơ cao. Sát sao nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, thực hiện các biện pháp để đảm bảo thực phẩm nhu cầu thiết yếu cho nhân dân. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông của thành phố để triển khai hoạt tuyên truyền về phòng chống bệnh dịch; cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời để người dân yên tâm, tin tưởng vào nỗ lực chống dịch của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng. Đặc biệt nhất là việc đẩy mạnh việc truy vết, khoanh vùng nhằm sớm xác định các điểm phong tỏa theo diện hẹp, qua đó tham mưu cho thành phố sớm gỡ phong tỏa toàn địa bàn phường, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

PVĐT thực hiện