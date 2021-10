Hà Giang đón 1050 công dân lưu trú tại Bình Dương trở về

BHG - Theo Bs Nông Văn Huyến, Chốt trưởng Chốt Kiểm dịch liên ngành tại cầu Trì cho biết, tính từ ngày 6.10 cho đến sáng 7.10, Chốt đã đón nhận 1050 công dân trở về Hà Giang từ Bình Dương.

Số công dân này chủ yếu là lao động tại các công ty, doanh nghiệp và người lao động tự do tại tỉnh Bình Dương bị mắc kẹt 2-3 tháng do dịch bệnh Covid-19. Ngay sau khi các tỉnh phía Nam có chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội vì đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh thì công dân các tỉnh tự do di chuyển về địa phương bằng xe máy, thậm chí là đi bộ.

Các lực lượng đưa người lao động về khu cách ly tập trung

Trên hành trình di chuyển trở về quê với khoảng cách trên 2000km nhiều lao động đã được các chốt kiểm dịch, bà con nhân dân các tỉnh quyên góp, hỗ trợ đồ ăn, xăng xe và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Để tránh lây nhiễm chéo, ngay sau tiếp nhận, tất cả các công dân trên được lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đưa đi cách ly 14 ngày tại các khu cách ly tập trung xã Đông Thành, Trường dạy nghề (Bắc Quang); khu cách ly huyện Vị Xuyên, trường Chính Trị tỉnh cũ và Trung đoàn 877 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Tại các khu cách ly, lực lượng y tế đã chuẩn bị sẵn và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay.

Những bữa ăn tạm thời của người lao động tại chốt kiểm dịch

Tỉnh đã huy động xe khách chở người lao động tại cầu Trì về các khu cách ly, trong đó đã có 18 lượt xe chở công dân; 12 lượt xe tải chở xe máy và hành lý của lao động.

Tỉnh đã có kế hoạch đón các công dân đang lưu trú tại các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo dự đoán của Bs Nông Văn Huyến thì số lao động tự phát trở về Hà Giang sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Số lao động trở về Hà Giang

Lê Lâm. Ảnh: CTV