Đã có 473.679 thẻ Căn cước công dân được trao về cho người dân

BHG - Thực hiện mục tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử, phục vụ cho việc chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, tính đến ngày 12.10.2021, với sự nỗ lực của toàn tỉnh Hà Giang nói chung và lực lượng Công an nói riêng, đã thực hiện tiếp nhận, xử lý 552.708 hồ sơ cấp CCCD. Qua đó, tổng số thẻ CCCD do Cục C06 đã làm xong và trả về cho công dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang sử dụng là 473.679 thẻ, đạt gần 86% tỷ lệ hồ sơ cấp CCCD đã nhận.

Công an thành phố Hà Giang cấp CCCD cho người dân.

Hiện nay, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã có kế hoạch về việc tiếp tục cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho toàn bộ công dân thường trú, tạm trú trên địa bàn trong độ tuổi theo quy định (từ đủ 14 tuổi trở lên) nhưng chưa được cấp. Theo đó, việc tiếp tục triển khai kế hoạch cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử từ ngày 1.10 đến hết ngày 31.10.2021. Thời gian làm thủ tục cấp CCCD tất cả các ngày trong tuần, tại các địa điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại xã, phường, thị trấn trong tỉnh (theo thông báo của Công an các huyện, thành phố); hoặc thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận một cửa các cấp từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp.

ĐT