BHG - Trong bối ảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, ngành Ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp khơi thông nguồn vốn, đảm bảo “huyết mạch” cho nền kinh tế.

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại ô tô Phương Thuận Phát duy trì hoạt động ổn định.

Nhiều gói tín dụng ưu đãi

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19; các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng như: Đồng loạt giảm lãi suất cho vay; triển khai kịp thời, hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 với lãi suất ưu đãi thấp hơn 3-5% so với sàn lãi suất cho vay thông thường. Tiêu biểu như: Chương trình tín dụng – dịch vụ đặc biệt dành cho cán bộ y tế mang tên “Đồng hành cùng ngành Y – Chung tay vượt đại dịch” với lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 1%/năm trở lên của BIDV; cho vay ưu đãi lãi suất từ 2-2,5%/năm đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Agribank; gói tín dụng ngắn hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh 20.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với lãi suất chỉ từ 4%/năm của BIDV; gói tín dụng trung, dài hạn cho vay khách hàng cá nhân 80.000 tỷ đồng của BIDV; gói tín dụng 10.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,5%/năm của Vietinbank. Agribank giảm 10% so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với dư nợ cho vay ngắn hạn có lãi suất từ 5%/năm trở lên và dư nợ cho vay trung, dài hạn có lãi suất từ 7%/năm trở lên. Chương trình giảm lãi suất cho vay kéo dài đến hết ngày 31.12.2021.

Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác phòng chống dich, thúc đẩy giao dịch online qua các kênh giao dịch trực tuyến thông qua nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại như: Miễn phí 100% phí giao dịch cho khách hàng đăng ký trực tuyến BIDV Smartbanking từ tháng 8.2021 đến 31.12.2021; miễn phí chuyển tiền nội bộ, ủng hộ dịch Covid – 19 và chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch của Agribank; miễn phí các giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử VietinBank Ipay và VietinBank eFast của Vietinbank…

Theo đánh giá của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, các gói tín dụng ưu đãi thiết thực, kịp thời đã giúp nhiều khách hàng tiếp cận được nguồn vốn để phục hồi và duy trì sản xuất, kinh doanh; qua đó, góp phần ổn định và phát triển kinh tế của tỉnh.

Doanh nghiệp được “cứu cánh”

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại ô tô Phương Thuận Phát, xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) hoạt động trong lĩnh vực buôn bán, sửa chữa xe ô tô với 60 lao động. Dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm gần 40%; người lao động phải luân phiên nghỉ việc. Để duy trì hoạt động, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người lao động, Công ty đã vay Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 150 triệu đồng để trả lương cho ngươi lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, với dư nợ trên 30 tỷ đồng tại BIDV, Công ty được giảm lãi suất từ 9,5%/năm xuống còn 8%/năm. Giám đốc Công ty Nguyễn Huy Phương chia sẻ: “Dịch Covid – 19 khiến việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Việc giảm lãi suất của các ngân hàng và cho vay theo Nghị quyết 68 của Chính phủ là giải pháp rất kịp thời, hiệu quả, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với doanh nghiệp”.

Công ty TNHH Trường Thịnh, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thông thường, cũng bị ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Với dư nợ hơn 11 tỷ đồng tại Agribank Thanh Thủy, Công ty được hỗ giảm trên 10 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Theo Giám đốc Công ty Ngô Xuân Thình, việc các TCTD đồng loạt hỗ trợ giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ và triển khai các gói vay ưu đãi với lãi suất thấp đã “cứu cánh” nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn để cầm cự, duy trì sản xuất, chờ thời gian phục hồi mạnh mẽ khi dịch bệnh được kiểm soát.

Theo chỉ đạo của tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, đến nay các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 1.347 khách hàng với tổng giá trị nợ đã được cơ cấu 653,8 tỷ đồng, trong đó 1.322 khách hàng cá nhân, 25 khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã; có 474 khách hàng được miễn, giảm lãi suất với tổng dư nợ 118,5 tỷ đồng, số tiền lãi đã giảm là 138 triệu đồng; thực hiện cho vay mới ưu đãi lãi suất với dư nợ 8.457,4 tỷ đồng/60.165 khách hàng; triển khai cho 7 doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ với số tiền 587 triệu đồng; miễn, giảm phí dịch vụ cho khách hàng với số tiền 420 triệu đồng.

Đồng hành cùng tỉnh thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2021, các TCTD tiếp tục tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN