Tăng cường kiểm soát thị trường bánh Trung thu

BHG - Tết Trung thu là thời điểm nhu cầu sử dụng các loại bánh, kẹo, đồ uống tăng cao. Góp phần làm tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), các ngành chức năng đang tăng cường triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát thị trường, nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh, hạn chế xảy ra ngộ độc.

Bánh Trung thu bày bán tại cửa hàng Vinmart phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.

Tết Trung thu đến gần, thị trường bánh, kẹo, đồ uống, đặc biệt là bánh Trung thu trở nên sôi động. Bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín, sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thì tình trạng tổ chức, cá nhân không tuân thủ điều kiện đảm bảo ATTP, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc không rõ ràng vẫn tồn tại. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai các hoạt động chuyên môn nhằm thanh, kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Đồng chí Ngọc Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vấn đề ATTP, dịp này, Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng trong lực chọn thực phẩm an toàn. Đánh giá thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước giải khát... Đồng thời, phối hợp trang bị, cập nhật kiến thức ATTP cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Bên cạnh đó, Sở Y tế chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh về ATTP dịp Tết Trung thu. Đoàn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATTP, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh gồm: Bánh Trung thu, kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống… Tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng đối với những sản phẩm nghi ngờ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở chỉ đạo, các huyện, thành phố cũng chủ động thành lập đoàn liên ngành, tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại các xã, thị trấn trong chấp hành quy định ATTP.

Theo đại diện Cục Quản lý thị trường cho biết: Triển khai công tác kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu 2021, đơn vị đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó, tập trung quản lý địa bàn, thu thập thông tin, giám sát thị trường để kịp thời triển khai các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi về sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hậu kiểm về ATTP đối với các mặt hàng bánh Trung thu được sản xuất theo phương thức cổ truyền, bánh, kẹo có nguồn gốc từ nước ngoài. Tổ chức truyền thông, cảnh báo, hướng dẫn để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiểu rõ tác hại của việc buôn bán, vận chuyển, tiếp tay cho vấn nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng ATTP.

Cùng với sự phát triển của thị trường hàng hóa, các sản phẩm bánh Trung thu rất phong phú về nhãn hiệu, mẫu mã, thu hút người tiêu dùng. Cùng với các thương hiệu nổi tiếng như: Kinh Đô, Bibica, Hữu nghị… còn có thêm nhiều loại bánh do các sơ sở tư nhân sản xuất với giá cả phải chăng, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Mặt khác, các loại bánh Trung thu “handmade” (bánh tự làm) và bánh có nguồn gốc nước ngoài xuất hiện đa dạng, được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Điều này cũng đặt ra nghi vấn về chất lượng và ATTP đối với các sản phẩm này. Tuy vậy, việc kiểm soát hoạt động mua, bán bánh Trung thu qua hình thức online đang là “bài toán khó” đối với lực lượng chức năng. Do đó, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi lựa chọn các sản phẩm bánh Trung thu trên mạng nói riêng và các loại thực phẩm nói chung cần chú ý các thông tin về cơ sở sản xuất, hạn sử dụng, thành phần… để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN