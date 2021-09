Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh khẳng định vị thế sau 19 năm thành lập

BHG - Được thành lập ngày 4.10.2003, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh có 19 năm vượt qua những khó khăn, thử thách để từng bước trưởng thành, góp phần đắc lực vào phục vụ sự phát triển chung của tỉnh.

Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh trao tiền mua cây giống cho hộ ông Nông Xuân Tình (thứ 2 bên trái), thôn Nà Vàn, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) cải tạo vườn tạp.

Khi bắt đầu thành lập, Ngân hàng CSXH tỉnh nhận bàn giao thực hiện 4 chương trình tín dụng/132,1 tỷ đồng dư nợ. Đến 31.8.2021 đạt 3.563,3 tỷ đồng/85.847 khách hàng còn dư nợ, tăng 3.431,2 tỷ đồng so với năm 2003, với 17 chương trình tín dụng chính sách được triển khai, tăng 14 chương trình so với năm 2003. Doanh số cho vay từ năm 2003-2021 đạt 9.598,4 tỷ đồng/483.002 lượt hộ được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 6.189,1 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2003-2021 đã có 279.127 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; 74.973 lượt hộ tại vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; 16.406 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn được vay vốn cải tạo đất, nước sinh hoạt, phát triển trồng trọt, chăn nuôi và chuyển đổi nghề; 8.033 học sinh, sinh viên là con em các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất về tài chính được vay vốn để chi phí học tập; 39.667 lượt hộ được vay vốn để xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường đảm bảo tiêu chuẩn; 26.972 lao động được tạo việc làm; 4.131 căn nhà ở cho hộ nghèo được xây dựng…

Mặc dù nguồn ngân sách tỉnh còn hạn hẹp nhưng hàng năm, cùng với các nguồn vốn của Trung ương, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố cũng quan tâm chuyển vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH đến 31.8.2021 đạt 131,8 tỷ đồng, tăng 126,8 tỷ đồng so với năm 2003.

Thực hiện Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển cây cam Sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 của HĐND tỉnh, đến nay dư nợ cho vay theo Nghị quyết đạt 40.312 triệu đồng/1.065 hộ dư nợ, trong đó: Cho vay cải tạo vườn tạp là 28.325 triệu đồng. đồng/961 hộ; cho vay phát triển bền vững cây cam Sành là 11.987 triệu đồng/104 hộ.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với chức năng, nhiệm vụ của mình, CSXH tỉnh thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, triển khai giải ngân đến những khách hàng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn nhằm giảm bớt khó khăn do dịch COVID – 19 gây ra. Theo đó, đến nay đã giải ngân cho 9 đơn vị khách hàng với tổng số tiền là 797.680.000 nghìn đồng. Số tiền trên được các đơn vị khách hàng sử dụng vào việc trả lương ngừng việc cho 111 lao động.

Vấn đề an sinh xã hội cũng luôn được Ngân hàng CSXH tỉnh quan tâm thực hiện, tích cực tuyên truyền, vận động tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Chi nhánh quyên góp; nhận tài trợ từ Ngân hàng CSXH Trung ương và trích từ các quỹ của Chi nhánh để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Đến tháng 9.2021 đã thực hiện ủng hộ và hỗ trợ được 877 triệu đồng cho các chương trình như: Tặng quà Tết vì người nghèo; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; ủng hộ Ngày Thương binh Liệt sỹ; ủng hộ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; ủng hộ quỹ Vaccine phòng dịch bệnh Covid-19; ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các chốt kiểm dịch trên địa bàn toàn tỉnh; hỗ trợ các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Cà Mau, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp...cùng cả nước chung tay phòng, chống đại dịch.

Trải qua chặng đường 19 năm, Ngân hàng CSXH tỉnh đã từng bước khẳng định sự lớn mạnh. Từ nguồn vốn của ngân hàng đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đối tượng chính sách có nguồn tài chính ổn định để vươn lên trong cuộc sống; giúp các doanh nghiệp trả lương ngừng việc cho người lao động trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp… Từ đó là mắt xích quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT – XH, QP – AN chung của tỉnh.

