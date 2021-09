Hậu phương vững chắc, tiền tuyến vững tâm

BHG - Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh ta có 72 cán bộ, nhân viên y tế lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Họ là những con người nhỏ bé mang trên vai mệnh lệnh đến từ trái tim và lương tâm của người thầy thuốc hướng về miền Nam ruột thịt. Để làm yên lòng những người xung phong lên tuyến đầu, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời chia sẻ, động viên với người thân các y, bác sỹ. Đây là sự trân trọng dành cho người thân những người đã và đang gác lại niềm riêng, tình nguyện vào tâm dịch. Bởi, hơn bao giờ hết, hậu phương có vững chắc, tiền tuyến mới vững tâm.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên thăm hỏi, động viên gia đình kỹ thuật viên Nguyễn Tiến Tuân.

Lần đầu làm mẹ, nhưng Linh Thị Thanh Tuyền, vợ bác sỹ Tống Xuân Khang, (bác sỹ trong đoàn cán bộ y tế đợt đầu của tỉnh vào tâm dịch Thàn phố Hồ Chí Minh) thôn Tân Hùng, xã Hùng An (Bắc Quang) không có chồng bên cạnh trong hành trình “vượt cạn”, bởi ngay trong ngày Tuyền sinh con cũng là ngày bác sỹ Khang lên đường vào chi viện cho miền Nam. Tuyền chia sẻ: “Ban đầu em cũng có tủi thân, nhưng em hiểu chuyến đi này là nhiệm vụ cũng là ý nguyện của anh được góp một phần nhỏ bé của mình cùng đất nước. Bởi vậy, mỗi khi anh gọi về, em đều chỉ kể những chuyện vui, cho anh nhìn và trò chuyện cùng con để anh yên tâm công tác. Mỗi ngày vài phút ngắn ngủi, anh Khang cũng chỉ kịp hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, vợ và đứa con nhỏ mới sinh mà anh còn chưa được ôm vào lòng”. Chia sẻ với chúng tôi, Tuyền vẫn không giấu được sự tủi thân nhưng ánh mắt chất chứa đầy sự tự hào về người chồng trẻ.

Hiện, dịch bệnh Covid-19 trên cả nước vẫn đang ở thời điểm nóng nhất và chưa có dấu hiệu giảm. Có những ngày cả nước ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm. Con số tử vong do dịch cũng ngày càng cao. Bởi vậy, ngày 25.8, đoàn cán bộ y tế của tỉnh tiếp tục lên đường tham gia hỗ trợ chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Chị Hoàng Thị Tâm, vợ y sỹ Nguyễn Đức Anh, Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ không giấu được xúc động, chia sẻ: “Trong lúc tình hình dịch bệnh đang hết sức khẩn cấp, tôi cũng như những người vợ khác khi tiễn chồng đều chung nỗi bất an, lo lắng nhiều. Nhưng trên hết, tôi hiểu rằng đây là lúc thực hiện nghĩa vụ của một công dân, trách nhiệm của một cán bộ y tế. Tôi tin, anh sẽ cùng cả đoàn cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Cá nhân tôi, mặc dù con nhỏ, công việc của một phóng viên Đài huyện, thường xuyên phải đi lại, nhưng với sự giúp đỡ của ông bà, bố mẹ, đồng nghiệp tôi sẽ cố gắng làm tốt mọi thứ khi không có chồng bên cạnh để anh luôn yên tâm, vững tin hơn. Ngành Y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên, vì vậy, gia đình cũng an tâm hơn rất nhiều”.

Con gái y sỹ Nguyễn Đức Anh, Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ trò chuyện, động viên bố.

Để kịp thời chia sẻ, động viên các gia đình có cán bộ tham gia chống dịch, lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện các huyện; cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức các buổi gặp mặt động viên. Đồng thời cử cán bộ sẵn sàng, chủ động giúp đỡ các gia đình này khi cần thiết. Bác sỹ Hoàng Hoa Màn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ cho biết: Trong 2 đợt, huyện Quản Bạ có 5 cán bộ tình nguyện viết đơn vào tâm dịch hỗ trợ, mỗi người đều có hoàn cảnh gia đình riêng, tuy nhiên, họ đều gác lại vì trách nhiệm chung. Bên cạnh những suất quà, lời động viên, chia sẻ thì Công đoàn Bệnh viện, Đoàn thanh niên các khoa chủ động liên hệ với người thân các cán bộ để giúp đỡ gia đình khi cần thiết; thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nhất là đối với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

Bác sỹ Sấn Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn cho biết: Những cán bộ xung phong vào tâm dịch, điều duy nhất họ trăn trở đó là người thân trong gia đình lúc họ đi xa. Vì vậy, tại các cuộc gặp mặt, chúng tôi luôn cố gắng động viên tinh thần để họ yên tâm công tác. Thường xuyên gọi điện, hoặc trực tiếp đến tận nhà, động viên người thân các cán bộ này. Đến nay, huyện Đồng Văn có 6 cán bộ y tế vào tâm dịch; chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được đơn tình nguyện của nhiều cán bộ khác, sẵn sàng cho đợt tham gia tiếp theo.

Liên lạc với bác sỹ Đặng Tiến Dũng, Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, là người xung phong vào tâm dịch trong đợt 1, nghe anh chia sẻ: “Những cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi chỉ cần biết tin gia đình, người thân vẫn bình an là anh em chúng tôi yên tâm rồi. Đây là động lực để chúng tôi, những y, bác sỹ của Hà Giang tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, cùng đồng bào miền Nam ruột thịt đẩy lùi dịch bệnh”. Có thể thấy, trong cuộc chiến không tiếng súng này, sẽ không tránh khỏi những đau thương, mất mát. Đối với các y, bác sỹ, hay các lực lượng nơi tuyến đầu. Ngoài trách nhiệm, trọng trách đặt trên vai, điểm tựa của họ chính là mái ấm gia đình. Đó là những người bố, người mẹ với nỗi niềm thương con đang chôn chặt; những người vợ lặng lẽ lo toan, vun vén chu toàn mọi việc trong gia đình; những đứa con đang đếm từng ngày chờ bố về…

Đến nay, lời kêu gọi của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vẫn đang tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của các y, bác sỹ trên địa bàn tỉnh. Tất cả đều mong một ngày bình yên sẽ trở lại.

Bài, ảnh: My Ly