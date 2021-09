Đảm bảo an toàn các nhà máy thủy điện mùa mưa lũ

BHG - Trên địa bàn huyện Xín Mần có 4 thủy điện đang hoạt động, 3 thủy điện đang xây dựng, quy mô vừa và nhỏ. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, UBND huyện Xín Mần chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc vận hành nhà máy và hồ chứa.

Nhân viên Nhà máy Thủy điện Nậm Yên theo dõi thời tiết và lượng mưa trên hệ thống phần mềm tự động.

Đồng chí Ngô Văn Tăng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hàng năm, UBND huyện yêu cầu các nhà máy thủy điện có các phương án đảm bảo an toàn khu vực hạ lưu, phòng, chống lụt bão; lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc tự động về mực nước mưa, đo lượng mưa; tham gia trực tiếp vào Ban phòng, chống lụt bão của huyện để tiếp nhận và thông báo kịp thời khi thực hiện vận hành xả lũ. Trên cơ sở đó, các phòng chức năng liên quan của huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành các cuộc kiểm tra về an toàn đập, lòng hồ thủy điện, cắm biển cảnh báo hồ sâu nguy hiểm…

Đối với Nhà máy thủy điện Nậm Yên, việc chấp hành các quy định đảm bảo xả lũ an toàn trong mùa mưa được quán triệt nghiêm túc. Nhà máy được đưa vào hoạt động tháng 2.2019, với công suất 10 MW, doanh thu 40 tỷ đồng/năm.

Nhà máy Thủy điện Sông Chảy 6 chấp hành nghiêm các quy định về vận hành hồ chứa.

Ông Lê Duy Khánh, Phó Giám đốc Nhà máy thủy điện Nậm Yên cho biết: Đơn vị thường xuyên cập nhật dữ liệu, dự báo thời tiết và các văn bản chỉ đạo về phòng, chống bão lụt của huyện; luôn tuân thủ các quy định pháp luật về khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Các hệ thống vận hành xả lũ đều được cập nhật tự động lên phần mềm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cập nhật nhanh chóng việc xả lũ, thông tin chỉ đạo của huyện, tỉnh trên hệ thống nhóm Zalo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện để triển khai kịp thời đến các cán bộ, nhân viên, người lao động.

Nhà máy thủy điện Nậm Yên được thiết kế theo đập tràn tự do nên quy trình vận hành đơn giản hơn so với quy trình vận hành cửa van. Tuy nhiên, công tác theo dõi thời tiết, đo lượng mưa luôn được cán bộ kỹ thuật kiểm tra liên tục 24/24h; việc xả lũ được triển khai theo đúng quy định, đảm bảo an toàn. Căn cứ vào lượng mưa và lưu lượng của hồ chứa, nhà máy sẽ thông báo xả lũ bằng văn bản cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão của huyện và các xã trước 3 giờ đồng hồ để địa phương thông báo cho người dân biết. Bên cạnh đó, nhà máy cũng trang bị đầy đủ phương tiện, máy móc thiết bị, nhân lực để ứng phó thiên tai khi địa phương có xảy ra tình trạng sạt lở, ứng cứu kịp thời theo yêu cầu, chỉ đạo của UBND huyện.

Nhà máy thủy điện Sông Chảy 6 được đưa vào hoạt động tháng 4.2019, với công suất 16 MW, được xây dựng trên vùng đất của thị trấn Cốc Pài và xã Thèn Phàng. Phó Giám đốc nhà máy, Lê Đình Định cho biết: Ngay từ đầu năm, đơn vị chủ động triển khai thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chỉnh các hệ thống thiết bị, công nghệ của nhà máy. Các tổ máy đảm bảo các thông số kỹ thuật, sẵn sàng vận hành an toàn, liên tục, phát huy hiệu quả vào mùa mưa lũ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, phân tích, đánh giá các thông số kỹ thuật vận hành, sớm phát hiện những hiện tượng bất thường của hệ thống thiết bị công nghệ, đề ra phương án xử lý, khắc phục kịp thời, không để xảy ra sự cố thiết bị do nguyên nhân chủ quan. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nâng hạ cánh van vận hành cửa xả sâu, xả mặt, hệ thống loa báo động tín hiệu xả lũ, sẵn sàng vận hành xả lũ phục vụ điều tiết mực nước hồ chứa khi có lệnh xả lũ của Ban Chỉ đạo T.Ư, của tỉnh, huyện về phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho công trình, tạo dung tích hồ chứa phòng lũ cho hạ du.

Cùng với việc duy trì vận hành an toàn, nhà máy cũng tích cực tham gia cùng địa phương trong việc hỗ trợ thiên tai và công tác an sinh xã hội. Hàng năm, công ty cũng trích kinh phí hơn 300 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng quà gia đình chính sách…

Công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ vẫn đang được các nhà máy thủy điện chấp hành đầy đủ và phối hợp chặt chẽ với địa phương. Tuy nhiên đây là thời điểm mùa mưa lũ, lượng nước từ thượng nguồn các sông, suối đổ về nhiều có thể làm dâng mực nước ở các hồ chứa, vì vậy để phòng thiên tai xảy ra, huyện Xín Mần cũng yêu cầu các nhà máy tiếp tục duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, chấp hành nghiêm các quy định về vận hành đảm bảo an toàn nhất cho nhân dân.

Bài, ảnh: VĂN LONG