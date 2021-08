BHG - Sau 2 ngày triển khai lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, đến 22 giờ 30 phút, đêm 1.8, UBND xã Tân Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trên sông Lô, đoạn qua khu vực cầu Sảo, xã Kim Ngọc (Bắc Quang).

Lãnh đạo xã Tân Quang trao hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng cho gia đình người gặp nạn (Ảnh CTV)

Trước đó, ngày 31.7, anh Lê Thế B và Lê Thế C thường trú tại thôn Mục Lạn, xã Tân Quang lái thuyền tôn để câu cá trên sông Lô. Khi cả 2 đi đến khu vực thác Hàm hổ thuộc thôn Mục Lạn, xã Tân Quang thì thuyền bị lật, hậu quả: Lê Thế B trôi dạt vào bờ, còn Lê Thế C (sinh năm 2002) bị nước sông cuốn trôi, mất tích. Nhận được thông tin, UBND xã Tân Quang đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự xã cùng nhân dân thôn Mục Lạn phối hợp với lực lượng Công an huyện, các xã vùng hạ lưu sông Lô huy động 14 thuyền, ca nô và hàng trăm người để tìm kiếm. Đến 22 giờ 30 phút, đêm 1.8 đã tìm thấy thi thể của Lê Thế C tại khu vực cầu Sảo, thuộc xã Kim Ngọc. UBND xã Tân Quang đã bố trí phương tiện xuống chở thi thể nạn nhân Lê Thế C và bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Chia sẻ với gia đình nạn nhân, cấp ủy, chính quyền xã Tân Quang đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng để lo mai táng.

PHƯƠNG THÙY