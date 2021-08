Nỗ lực đạt miễn dịch cộng đồng

BHG - Đại dịch Covid–19 tiếp tục bùng phát, đặc biệt nguy hiểm với sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây nhiễm nhanh, mạnh hơn. Trước bối cảnh đó, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là biện pháp chủ động, hiệu quả để phòng dịch. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh ta đã và đang đẩy mạnh tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid–19, góp phần giảm biến chứng, hạn chế tử vong sau khi được tiêm, hướng tới đạt miễn dịch cộng đồng trong tương lai.

Thành phố Hà Giang triển khai tiêm vắc xin phòng Covid–19 đợt 4.

Tại Lễ phát động Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid–19 toàn quốc vào đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Thủ tướng cũng kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ và trách nhiệm của toàn thể nhân dân để chiến thắng dịch bệnh… Được “truyền lửa” từ những chỉ đạo tâm huyết đó, cùng với sự quan tâm sát sao của UBND tỉnh, ngành Y tế tỉnh triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid–19 với nỗ lực rất cao. Đặc biệt, khắc phục mọi khó khăn về điều kiện vật chất, nhân lực y tế để tập trung thực hiện thành công chiến lược phòng, chống dịch chủ động từ vắc xin cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.

Thời gian gần đây, tỉnh ta liên tiếp ghi nhận các trường hợp tái dương tính, khó kiểm soát lao động trở về từ vùng dịch, dẫn đến nguy cơ xâm nhập Covid–19 vào địa bàn là rất lớn. Cùng với đó, kết thúc 3 đợt tiêm vắc xin phòng Covid–19, toàn tỉnh có 26.485 người được tiêm một mũi và 1.448 người được tiêm đủ 2 mũi. Những con số này cho thấy kết quả tiêm chủng mới chỉ bao phủ khoảng 4,7% người từ 18 tuổi trên toàn tỉnh. Từ thực tế đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid–19 năm 2021 – 2022. Đồng thời, thành lập Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh để tham mưu triển khai hiệu quả trên các mặt công tác. Các huyện, thành phố căn cứ theo quyết định phân bổ, số lượng và đối tượng tiêm để chỉ đạo triển khai theo đúng quy định.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, hướng tới mục tiêu phấn đấu hết năm 2021 toàn tỉnh có 50% người từ 18 tuổi trở lên và hết quý I.2022 có 70% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid–19, Chiến dịch tiêm chủng được triển khai rộng khắp, huy động tối đa các lực lượng gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế để hỗ trợ triển khai tiêm chủng. Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin do Bộ Y tế cung cấp để tăng độ bao phủ, tránh lãng phí. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động truyền thông, rà soát đối tượng nhanh, chính xác; tiếp tục ưu tiên cho người tham gia phòng, chống dịch, lực lượng tuyến đầu trong phát triển KT – XH, người mắc bệnh mạn tính, vùng có dịch… Tổ chức theo 2 hình thức là chiến dịch và tiêm chủng thường xuyên tại các cơ sở cố định và lưu động.

Cùng với việc trực tiếp tham mưu triển khai các đợt tiêm vắc xin phòng Covid–19, thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh còn tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. Đồng chí Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm cho biết: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid–19, Trung tâm đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vắc xin theo đúng quy định. Trong đó, đã tiếp nhận, sử dụng 4 loại vắc xin được Bộ Y tế phân bổ, gồm: Astra Zeneca, Vero Cell bất hoạt của Sinopharm (Trung Quốc), Moderna – USA và Comirnaty của Pfizer- BioNTech. Với việc được phân bổ nhiều loại vắc xin mới, yêu cầu cao trong bảo quản, do vậy, hệ thống dây chuyền lạnh được đảm bảo đạt tiêu chuẩn GSP. Đồng thời, tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở về sử dụng vắc xin, an toàn tiêm chủng và giám sát phản ứng sau tiêm.

Song song với đó, việc ứng dụng CNTT quản lý tiêm chủng hứa hẹn sẽ là giải pháp hữu hiệu góp phần tạo nên thành công cho Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dựa trên 4 nền tảng bao gồm: Cổng công khai thông tin tiêm chủng; hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng; hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, việc ứng dụng CNTT sẽ giúp toàn bộ quy trình tiêm chủng diễn ra chủ động, thuận tiện. Đồng thời hỗ trợ tích cực để ngành Y tế thực hiện “mục tiêu kép”: vừa triển khai tiêm chủng nhanh, rộng nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả, minh bạch, trong công tác quản lý, giám sát.

Nỗ lực triển khai giải pháp căn cơ để đưa đất nước thoát khỏi dịch bệnh, Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid–19 sẽ tiếp tục được Hà Giang đẩy mạnh. Đồng thời, việc tổ chức thành công các đợt tiêm chủng sẽ là kinh nghiệm quý để tỉnh ta tiếp tục tổ chức chiến dịch trên quy mô lớn hơn trong thời gian tới. Qua đó, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận vắc xin.

Trần Kim Dung (Trung tâm KSBT tỉnh)