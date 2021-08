Nguồn tài trợ phi chính phủ nước ngoài được sử dụng hiệu quả

BHG - Trong thời gian qua, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã hỗ trợ thiết thực cho Hà Giang phát triển KT-XH. Vốn đầu tư cho các chương trình, dự án (CTDA) được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao trên tất cả các mặt, nhất là việc nâng cao năng lực, mức sống, góp phần giảm nghèo cho người dân vùng dự án và tiếp tục hứa hẹn nhiều kỳ vọng trong thời gian tới.

Khánh thành nhà lưu trú Trường PTDTBT Tiểu học Minh Sơn (Bắc Mê) do Tổ chức LOAN Stiftung (CHLB Đức) tài trợ tháng 1.2021.

Tín hiệu vui.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp, ngành, tổ chức PCPNN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, giá trị viện trợ có nhiều kết quả khả quan, đóng góp vào chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo, phát triển KT-XH địa phương. UBND tỉnh đã tiếp nhận và triển khai thực hiện 31 CTDA từ khoản viện trợ PCPNN; trong đó tiếp nhận mới 16 chương trình, dự án, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Với cam kết tài trợ 6.462.203 USD (tương đương 148,6 tỷ đồng) tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2020, cam kết giá trị viện trợ năm 2021 là 2.893.847 USD (tương đương 66,6 tỷ đồng), giải ngân thực hiện đạt 1.356.640 USD (tương đương 31,2 tỷ đồng) tăng 0,24 lần so với cùng kỳ năm 2020. Nổi bật như: Tổ chức PLAN tại Việt Nam viện trợ lớn nhất, chiếm 64% tổng giá trị giải ngân trên địa bàn tỉnh; Tổ chức GNI/Hàn Quốc (chiếm 6%); FFI (chiếm 13%); Action Aid, Trẻ em Rồng xanh (BDCF/Úc), GTV/Italia... có cam kết tài trợ dài hạn tại Hà Giang.

Các CTDA thực hiện đều phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, việc hỗ trợ cơ sở vật chất để phục vụ dạy và học là hết sức cần thiết, tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất ngành Giáo dục còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, hầu hết người dân trong vùng dự án đã thay đổi nhận thức theo hướng tích cực, hoạt động có tổ chức, khoa học để tự phát triển kinh tế gia đình và nhân rộng các mô hình tổ, nhóm hợp tác.

Tiếp thêm nhiều kỳ vọng.

Đến nay, có 39 tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động tại Hà Giang, tăng 8 tổ chức so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 15 tổ chức hoạt động thường xuyên (chiếm 39%); 16 tổ chức hoạt động không thường xuyên (chiếm 40%); 8 tổ chức mới mở rộng địa bàn hoạt động và đang phối hợp với địa phương xây dựng các CTDA (chiếm 21%). Trong 6 tháng đầu năm 2021, số CTDA đã vận động được là 8 dự án, trong đó: Các dự án được UBND tỉnh phê duyệt 4 dự án gồm: Dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ khuyết tật vùng cao Hà Giang”; Dự án “Hỗ trợ cải tạo và cung cấp trang thiết bị, sách truyện cho 2 phòng thư viện tại Trường PTDTBT Tiểu học Minh Sơn, huyện Bắc Mê và Trường PTDTBT Tiểu học Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc”; Dự án “Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước Lùng Lú, thị trấn Đồng Văn bằng hệ thống bớm năng lượng mặt trời”; Dự án “nâng cấp khu nhà tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về tại tỉnh Hà Giang”… Có 4 dự án khác đã vận động, đang tiến hành thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã ký kết 3 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận tài trợ và hợp đồng viện trợ, với tổng giá trị vốn viện trợ trên 3,8 tỷ đồng.

Theo đánh giá của một số sở, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh, những CTDA viện trợ đã và đang thực sự có những đóng góp ý nghĩa thiết thực. Hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN đa dạng về hình thức, tập trung vào lĩnh vực phát triển bền vững thông qua các chương trình như: Phát triển giáo dục, nông nghiệp nông thôn, phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em; bảo trợ và chăm sóc sức khỏe trẻ em; nước sạch vệ sinh môi trường; xây mới và cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và học tập cho người dân vùng cao... Các CTDA có tài trợ với quy mô nhỏ, mang tính chất hỗ trợ, tiếp cận dựa trên nhu cầu của người dân đã góp phần nâng cao nhận thức, phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sống, giảm nghèo cho người dân ở vùng sâu, xa, biên giới, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống…

Có thể khẳng định, từ nhiều CTDA vừa được các sở, ngành liên quan của tỉnh ký kết với nhiều tổ chức PCPNN sẽ là tiền đề và tiếp thêm kỳ vọng cho việc triển khai ngày càng hiệu quả, thiết thực, qua đây tạo nguồn động lực quan trọng để Hà Giang tự tin, vững bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Văn Quân