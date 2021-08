Ngộ độc quả Hồng châu khiến 1 trẻ em tử vong, 1 em phải nhập viện cấp cứu

BHG - Tại thôn Khúa Lủng, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn vừa xảy ra vụ ngộ độc do ăn quả Hồng châu khiến 1 học sinh phải nhập viện cấp cứu và 1 học sinh tử vong.

Cháu Ly Thị Chợ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn, vào khoảng 14 giờ ngày 2.8, 2 cháu Ly Thị Chợ, 11 tuổi và Ly Thị Mỷ, 6 tuổi cùng trú tại thôn Khúa Lủng, xã Tả Phìn rủ nhau ra nương ngô gần nhà hái quả Hồng châu để ăn. Đến khoảng 6 giờ ngày 3.8, cháu Mỷ xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở, còn cháu Chợ có triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nhiều lần. Đến 14 giờ cùng ngày, cháu Mỷ có dấu hiệu sưng hai mắt, nấc và không nói được. Thấy vậy gia đình đã đưa 2 cháu đến Trạm y tế xã Tả Phìn khám và điều trị. Trên đường đi cấp cứu, cháu Mỷ đã tử vong, còn cháu Chợ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn tiếp tục theo dõi và điều trị. Nguyên nhân được xác định ngộ độc do ăn quả Hồng châu, hiện tại sức khỏe cháu Chợ đã ổn định.

Cây Hồng Châu thường mọc ở khu vực núi đá, thuộc dạng cây dây leo, vỏ thân cây màu xanh nhạt, có gai nhọn, cứng. Lá cây to gần bằng 2 ngón tay người lớn, dài từ khoảng 11 - 12 cm, màu của lá xanh đậm. Quả tròn to gần bằng quả trứng gà, vỏ nhẵn mượt không có lông, quả non vỏ màu xanh nhạt, khi quả chín vỏ có màu tím và hơi mềm. Quả Hồng châu chín vào khoảng tháng 6, 7, 8 hàng năm. Độc tố của quả Hồng châu là alcaloid, chứa chính trong nhân hạt. Độc tính của chúng tác động chủ yếu lên tế bào cơ tim và gây phù phổi cấp dẫn đến tử vong. Khi có dấu hiệu bị ngộ độc quả Hồng châu, cần chuyển nạn nhân đến trạm xá hoặc các trung tâm y tế trong thời gian nhanh nhất để được điều trị kịp thời. Các cấp chính quyền, đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền cho nhân dân phòng ngừa các trường hợp đáng tiếc liên quan đến ngộ độc quả Hồng châu.

Bích Hạnh (Chi cục ATVSTP tỉnh)