Hoàng Thị Quế - chiến sĩ Công an có tấm lòng nhân hậu

BHG - 19 năm khoác trên mình sắc phục của người Công an nhân dân (CAND), nữ Trung tá Hoàng Thị Quế luôn tận tụy với công việc, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp noi theo.

Chị Hoàng Thị Quế (thứ 5 bên phải) trao tiền ủng hộ cháu Giàng Khánh Dương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: TƯ LIỆU

Trung tá Hoàng Thị Quế sinh năm 1979; tuổi thơ của chị gắn với mảnh đất địa đầu cực Bắc Tổ quốc, chứng kiến bao thăng trầm và sự đổi thay, chị mơ ước trở thành người chiến sĩ CAND. Tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002 chị được tuyển dụng vào lực lượng CAND, công tác tại Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Hà Giang. Trong quá trình công tác, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được đứng trong hàng ngũ của Đảng năm 2006. Công việc của người chiến sĩ Công an bận rộn, vất vả, song chị luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, tham gia cùng đồng đội phá nhiều vụ án, góp phần giữ gìn bình yên cho cuộc sống, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó, nổi bật như phá vụ án và bắt siêu trộm Trần Thị Ngọc Oanh trú tại tổ 4, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của công dân và của cơ quan nhà nước với hàng chục vụ bẻ khóa lấy trộm két sắt.

Trung tá Hoàng Thị Quế chia sẻ: Khi bắt quả tang Oanh dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa, đột nhập vào trụ sở UBND phường Minh Khai lấy trộm tài sản, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến hành vi trộm cắp. Quá trình đấu tranh, Oanh lì lợm, bất cần, không chịu khai nhận hành vi phạm tội trước đó với cơ quan điều tra. Khi đó, chị Quế sử dụng chiến thuật tâm lý với đối tượng, chị trải lòng tâm sự về nỗi lòng của một người mẹ phải xa cách con cái; đồng thời, chị Quế tạo điều kiện cho hai mẹ con Oanh gặp gỡ nhau. Dần dần, đối tượng Oanh được cảm hóa và thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây thiệt hại đến tài sản của công dân. Quá trình điều tra vụ án có sự đóng góp không nhỏ của Trung tá Hoàng Thị Quế và các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh. Năm 2019, Trung tá Hoàng Thị Quế được điều động sang Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an tỉnh. Đây là công việc vất vả, thường xuyên đối mặt với sự nguy hiểm, nhưng chị Quế không ngừng học hỏi, nghiên cứu nâng cao trình độ, kinh nghiệm của những người đi trước, từ đồng nghiệp để đúc rút cho mình phong cách và phương pháp làm việc hiệu quả nhất.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Quế còn có tấm lòng nhân hậu, luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện, là cầu nối kêu gọi các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Một trong những người được chị giúp đỡ phải kể đến là cháu Giàng Khánh Dương, một tháng tuổi, dân tộc Mông, ở xã Thượng Tân (Bắc Mê). Cháu Dương bị khối u bạch huyết chiếm một nửa khuôn mặt, lan xuống phần cổ ngay từ khi sinh ra, bệnh nhi phải truyền máu nhiều lần, nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn tới tử vong. Hoàn cảnh gia đình cháu Dương rất khó khăn, trước tình hình đó, chị Quế đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp, ủng hộ kinh phí chữa trị và chi phí sinh hoạt khác. Nhờ được can thiệp kịp thời, hiện nay tình trạng sức khỏe của cháu Dương đã ổn định, khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn. Đặc biệt, trường hợp của cháu Lý Thị Tiềm, 17 tuổi, thôn Nà Lòa, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nặng đã nhận được sự trợ giúp của chị Quế và các mạnh thường quân hơn 2 năm nay. Hiện chi phí chữa trị cho Tiềm mỗi tháng khoảng 8 triệu đồng, gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương bảo vệ ít ỏi của bố cháu Tiềm, còn mẹ cháu chỉ làm ruộng và nuôi ba con nhỏ. Trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện, chị Quế thường xuyên cập nhật tình hình của hai cháu Dương và Tiềm trên mạng xã hội; đồng thời vận động các cá nhân, tổ chức chia sẻ, giúp đỡ hai cháu với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Có thể khẳng định, dù ở cương vị nào thì chị Quế luôn cố gắng hết sức mình, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh Hà Giang. Ghi nhận sự nỗ lực trong quá trình công tác và các hoạt động thiện nguyện, Trung tá Hoàng Thị Quế được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành. Những đóng góp của chị góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc, xây dựng hình ảnh đẹp về người nữ Chiến sỹ Công an nhân dân.