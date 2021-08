Công an tỉnh và Agribank Hà Giang bàn giao nhà ở theo Quyết định 1953 cho hộ nghèo xã Thượng Phùng

BHG - Ngày 6.8, Đoàn công tác Công an và Agribank Hà Giang đã bàn giao nhà ở theo Quyết định 1953 cho hộ ông Ly Mí Sính, thôn Khai Hoang I, xã Thượng Phùng huyện Mèo Vạc.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Agribank Hà Giang bàn giao nhà ở và tặng quà cho hộ ông Ly Mí Sính.

Ông Ly Mí Sính, sinh năm 1977 là Công an viên thôn Khai Hoang I, xã Thượng Phùng có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi 9 người con nhỏ trong đó có một con tàn tật. Tuy nhiên trong những năm qua ông vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong thôn, giữ gìn bản làng bình yên. Chia sẻ, cảm thông với hoàn cảnh của ông, Công an tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Giang và Agribank Hà Giang hỗ trợ 60 triệu đồng giúp ông Sính làm nhà theo Quyết định 1953. Sau hai tháng thi công khẩn trương, ngôi nhà gần 100 m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại buổi bàn giao Đoàn công tác còn trao tặng thêm giường, chăn, chiếu cho gia đình.

Trong chuyến công tác tại huyện, Đoàn công tác Công an tỉnh cũng đã trao kinh phí giúp đỡ xây nhà theo Quyết định 1953 cho hộ ông Thào Mí Kỷ, công an viên thôn Mỏ Cớ, xã Thượng Phùng và hỗ trợ thêm 50 triệu đồng cho 4 hộ nghèo ở hai xã Pả Vi và Thượng Phùng xây nhà nhà theo Quyết định 1953 giai đoạn 2.

Minh Giàng