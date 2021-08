2 trẻ tử vong vì ăn quả Hồng châu

.

BHG - Theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, ngày 7.8 trên địa bàn tỉnh có 2 trẻ em từ vong vì ăn quả Hồng châu. 2 trẻ bị tử vong là cháu Hầu Mí Sình 11 tuổi và Hầu Mí Đình 9 tuổi, trú tại thôn Lù Cao Ván, xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh.

Cán bộ chuyên môn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh điều tra xác minh nguyên nhân bệnh nhân ngộ độc

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 6.8, cả 2 cháu Hầu Mí Sình và Hầu Mí Đình đi rừng lấy củi cách nhà khoảng 100m và tự hái quả ở trong rừng ăn, trong đó cháu Sình ăn 4 quả còn cháu Đình không nhớ số lượng quả đã ăn. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày cháu Sình về đến nhà báo cho gia đình biết là đã hái quả rừng ăn và thấy khó chịu, còn cháu Hầu Mí Đình không tự về nhà được mà gia đình phải đi đón ở rừng về. Cả 2 cháu đều có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, đau bụng đi ngoài, nôn. Hai cháu được đưa đến Bệnh viện đa khoa Khu vực Yên Minh khám và điều trị hồi 22 giờ 32 phút, trong tình trạng ly bì, mệt mỏi, nôn nhiều, đau đầu, chóng mặt...

Đến sáng ngày 7.8, cháu Hầu Mí Đình do quá nặng và đã tử vong; cháu Hầu Mí Sình được Bệnh viện đa khoa Khu vực Yên Minh chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị tích cực nhưng đến hồi 17 giờ 15 phút cùng ngày cháu Hầu Mí Sình cũng đã tử vong.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập Đoàn điều tra xác minh nguyên nhân ngộ độc thực phẩm là do ăn quả Hồng châu và đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thăm hỏi và động viên gia đình 2 cháu tử vong.

Được biết, cách đây vài ngày 2 cháu nhỏ 11 tuổi và 6 tuổi tại thôn Khúa Lủng, xã Tả Phìn, huyện Đồng Văn cũng đã bị ngộ độc do ăn quả Hồng Châu dẫn đến cháu bé 6 tuổi bị tử vong.

Bích Hạnh (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh)