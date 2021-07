Xín Mần chủ động phòng, chống thiên tai

BHG - Huyện Xín Mần có đặc điểm địa chất là núi đất dốc, địa hình chia cắt mạnh, hàng năm chịu ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai và gây thiệt hại về người và tài sản. Chỉ tính riêng năm 2020, huyện có 6 người chết và bị thương do thiên tai, hơn 1.600 ngôi nhà và hơn 1.500 ha hoa màu bị thiệt hại. Sạt lở do mưa lũ cũng đã khiến nhiều đoạn đường giao thông bị vùi lấp, tổng thiệt hại trên 63 tỷ đồng… Chính vì vậy, để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện Xín Mần đã ban hành kế hoạch thực hiện phòng, chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2021.

Huyện Xín Mần huy động các phương tiện khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

Với phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả”, UBND huyện Xín Mần đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến các xã, thị trấn; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai bám sát địa bàn, củng cố các lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường công tác trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình khi thiên tai xảy ra và giám sát chặt chẽ nguồn hỗ trợ kinh phí đầu tư cho khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo đúng mục đích. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp và lực lượng vũ trang. Phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết trong nhân dân “Lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt; lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích làm tiên phong đi đầu”. Mặt khác, hiện tại trên địa bàn huyện có 5 nhà máy thủy điện, UBND huyện chỉ đạo, yêu cầu các thủy điện thực hiện nghiêm chế độ thông báo cho nhân dân trong quá trình vận hành, xả lũ và phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra khu vực lòng hồ, hạ du để nhắc nhở các hộ dân cư trú, canh tác dọc 2 bên bờ sông, có biện pháp di dời nhà cửa và thu hoạch hoa màu sớm tránh thiệt hại khi có lũ xảy ra…

Trước tình trạng dân cư sinh sống rải rác, huyện Xín Mần đã thực hiện tốt các chính sách của T.Ư và của tỉnh quan tâm hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở xây nhà kiên cố nhằm hạn chế mức thấp nhất do thiên tai gây ra. Đối với các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, hàng năm huyện giao cho UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát và xem xét xây dựng kế hoạch quy tụ về nơi an toàn. Tuy nhiên, công tác quy tụ dân cư tập trung còn gặp nhiều khó khăn về ngân sách, do vậy huyện đã triển khai di dân xen ghép. Giai đoạn 2018 - 2020, huyện đã chuyển 1.141 hộ dân từ những nơi có nguy cơ sạt lở cao về nơi ở an toàn. Với mô hình này tiết kiệm chi phí đầu tư, phù hợp với mức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi di chuyển về nơi ở mới, gắn với xây dựng Nông thôn mới, tạo sinh kế bền vững, ổn định đời sống.

Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần, Ngô Văn Tăng cho biết: Do đặc điểm và cấu tạo địa chất yếu nên địa phương luôn xảy ra tình trạng sạt lở tại các khu vực đồi núi cao và các tuyến đường giao thông. Ngoài ra, dân cư trên địa bàn sinh sống không tập trung, điều này gây ảnh hưởng đến quá trình huy động lực lượng nếu có thiên tai. Với tình hình đó, huyện đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp, tăng cường lực lượng tại chỗ, cảnh báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai. Chỉ đạo các địa phương đảm bảo về lương thực, thực phẩm, phương tiện máy móc, sẵn sàng huy động khi có tình huống xảy ra. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã kiện toàn các Ban Chỉ huy cũng như thành lập các tổ xung kích tại các xã, thôn, bản chuẩn bị tốt cho các tình huống ứng phó với thiên tai.

Bài, ảnh: Văn Long